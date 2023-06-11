“农机+农技”相结合 小麦抢收、秋粮抢种同步展开
2023年06月11日09:01 | 来源：央视网
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原标题：“农机+农技”相结合 小麦抢收、秋粮抢种同步展开
眼下，河南豫北地区正抓紧时间抢收小麦，同时夏种工作也同步展开。在濮阳市，当地集中人力、机械，抢抓晴好天气，精准抓好小麦抢收、秋粮抢种工作。
在河南濮阳南乐县寺庄乡，刚收完小麦的村民又驾驶着玉米播种机在地里来回穿梭作业。
“三夏”期间，当地采取“农机+农技”相结合的方式，积极组织收割机、播种机等大中小机械抢收小麦，趁墒播种秋作物，目前已播种秋作物18.9万余亩。
截至6月9日，濮阳全市秋作物已播种247.26万亩，占预播面积的62.79%。其中，粮食作物播种179.6万亩，占粮食预播面积的57.3%。记者从河南省农业农村厅了解到，截至6月9日，河南全省夏播面积6564万亩，已达预播面积的七成。(央视网)
(责编：王连香、杨迪)
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