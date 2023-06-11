原标题：注入新动能、提升竞争力 我国外贸韧性正持续显现

海关总署近日发布的数据显示，5月份，我国单月进出口总额3.45万亿元，月度进出口连续4个月保持正增长。综合今年前五个月的外贸数据来看，我国外贸韧性正持续显现。

今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，与新兴市场的贸易成为我国外贸增长的重要推动力。

今年前5个月，我国与东盟贸易额达2.59万亿元，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，同比增长9.9%。

随着区域经济交往不断互联互通，我国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员进出口稳定增长，今年前5个月，我国对RCEP其他成员国进出口5.11万亿元，同比增长4.5%，RCEP占我国外贸比重超过30%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元，同比增长13.2%，其中对哈萨克斯坦等中亚五国增长44%。

当前，国际形势仍然复杂严峻，国际需求收缩还在持续，我国外贸“促稳提质”仍面临压力。商务部表示，加力推动外贸稳规模、优结构，在稳住对发达经济体出口的同时，引导企业深入拓展发展中国家市场和东盟等区域市场。

商务部研究院国际市场研究所所长 许英明：随着RCEP利好的持续释放和“一带一路”建设走深走实，RCEP成员国、“一带一路”沿线国家和东盟国家等将成为我国外贸发展的增长点，绿色贸易、数字贸易等将成为我国外贸发展的新兴领域，未来有望持续增长。

新职业新风口涌现 为外贸发展注入新动能

新业态新模式对外贸的推动作用也越发明显。如今，我国跨境电商主体已超过10万家。随着跨境电商活力不断释放，各地不断涌现出了一批新职业，同时也出现了家用新能源产品等海外需求成倍增长的爆款产品。新职业、新风口的出现正在为外贸发展注入新动能。

记者来到这家位于浙江杭州的外贸公司，看到工厂正在生产1600件柔性定制的骑行服。今年以来，公司的订单量较去年同期增长了30%，其中，十几件、一百多件的个性化定制小单同比翻倍。

“柔性定制”的“柔”体现在品种多、批量小、快速生产，工人们不再是站在固定的流水线上，而是分模块甚至单人就可以完成订单。为此，公司新增“柔性定制员”岗位，招聘新人的同时也鼓励老员工积极转型。

新模式下，客户满意度得到提升，追加的订单越来越多，而对于企业来说，能够快速交货、降低库存，多批次“叠加效应”能让中小微外贸企业实现利润规模化。

杭州兰帕达体育用品有限公司首席执行官 金飞燕：传统外贸订单利润在20%左右，通过柔性定制的方式，让我们的利润增加了20点，达到了40%左右。

除了柔性定制员，“跨境主播”也成为了外贸的抢手新职业。一张普通的卡座搭配一台直播机，“跨境主播”们用熟练的英语向全球客户展开视频直播。

跨境主播张艳介绍，和普通带货主播不同，他们面对的都是海外企业客户，比起粉丝数量，他们更在乎粉丝质量，而通过跨境电商平台的精准筛选，他们能高效找到海外意向客户，双方可以在不见面的情况下达成交易。

据跨境电商平台阿里国际站统计，今年以来，“扩招”成了跨境电商企业的关键词，“定制员”“跨境主播”“海外分析师”等新职业成为热门岗位。今年3月至5月，海外买家对空调需求量同比增长超过50%，其中，结合了光伏和储能系统的“能自己发电的空调”最为火爆。

顺应绿色低碳发展趋势 提升国际竞争力

着眼外贸中长期发展，今年以来，我国市场主体积极顺应绿色低碳发展趋势，通过量化并降低碳成本，不断增强外贸产品的国际竞争力。

这家新材料出口企业每年出口近2万吨户外建材产品，销往美洲、欧洲、东南亚等地区。低碳经济时代，尤其是全球加强合作应对气候变化的背景下，企业愈发感受到绿色发展的迫切性。

南京某新材料出口企业负责人 吴劲松：非常地紧迫。一方面从与国外的客户以及协会之间的交流，我们已经充分感受到迫切性，包括碳减排、碳排放以及在生产过程中的碳排放，包括绿色生产方面的紧迫性，以及包括到2026年以后可能直接采取的碳关税，我们已经充分地认知和感知到迫切性。

这家企业依托进口塑木生产线，将废塑料和废旧的生物质纤维等合成为户外建材产品。此类生产流程相对较长，如何借助科技手段，精准定位产品全生命周期的碳排放、量化碳成本，既是未雨绸缪之举，也是企业产业升级、提升国际竞争力的必经之路。

南京某新材料出口企业负责人 吴劲松：如果有这么一个产品，能够在每道工序上明确地告诉我碳排放是多少，我们觉得这个东西还是非常需要和必要的，这样我们在每道工序上有一个努力的方向。

为了帮助企业积极应对，南京自贸试验区支持打造“基于出口数据的碳成本量化分析系统”，在获得企业授权后，平台系统可以根据企业出口报关单数据，包括产品重量、原料种类等，精准定位企业生产过程中的碳足迹、估算碳成本，并一键生成报告，整个过程不到5分钟。

经过系统性的碳成本量化分析，精准定位碳排放量来源，平台能指导企业通过修改供应商准入条件、优化材料选择等一系列转型发展举措，使得企业避免缴纳碳关税费用，能更好地出口欧盟等国际市场。

南京江北新区管委会自贸区综合协调局相关负责人 谷世钰：在开放发展、绿色发展方面，为我们企业提供更多高效便捷的服务，能够为我们的出口企业在应对国际绿色经贸规则、降低出口成本方面起到更大的作用。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长 崔卫杰：自贸试验区对标国际经贸新规则，在国际贸易“单一窗口”等传统议题领域深化探索的同时，也在外贸新业态新模式、绿色贸易等新领域率先探索、先行对标，通过点上的不断突破，为未来积淀铺路，这既是引领高水平制度型开放的重要体现，也能为外贸企业降低成本、提高效率、增强国际竞争能力。(央视网)

(责编：王连香、杨迪)

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