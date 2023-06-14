人民网记者 李源 董童

近年来，随着国内经济的快速发展，国内消费升级趋势呈现出了多元化、个性化、品质化的特点。新消费理念激发了新需求，催生新动能。近日，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播，首期走进宝洁北京研发中心，看全球日化领军企业，如何通过科技创新研发实现产品升级，赋能中国消费者的美好生活。

宝洁北京研发中心大楼。（直播画面截图）

“这个设计太贴心了，来到这里就像在家一样。”节目伊始，人民网主持人和宝洁特邀嘉宾、老爸评测创始人魏文锋走进宝洁北京研发中心消费者体验中心时，对这里温馨的家居装饰共同发出感叹。

宝洁大中华区科学传播总经理高培解释了贴心设计背后的考量：“北京研发中心承担着宝洁中国以及部分全球其他区域的研发任务，致力于促进产品不断符合消费者需求。把体验中心设计成家的感觉，方便模拟消费者日常生活习惯和方式，这样获得的测试数据和反馈也会更真实，有利于研发出适合中国消费者的产品。”

锻造从“有用”“好用”再到“爱用”的生活日用品，“科技”在其中扮演了什么角色？节目第一站体验中心的厨房区域，宝洁JOY品牌首席研发员汤鸣解密了餐具洗涤品研发背后的“极致洞察”。

将洗碗凝珠放入水中，并模拟洗碗机对水进行搅动形成溶液，再把沾满辣椒油和红烧肉酱汁的勺子先后放入溶液，上述两种污渍在肉眼可见的情况下逐渐与勺子脱离，呈现出的洗涤效果让在场嘉宾十分惊讶。

“通过走访各地600余名消费者，我们统计总结出鸡蛋羹、红烧肉、粽子等十大生活中难清洗的中式食物餐具污渍，针对这些有挑战性的污渍进行产品研发。”汤鸣介绍，针对烘烤干涸污渍需要长时间浸泡，JOY洗碗凝珠中的水合促进剂不仅可以实现这个效果，其清洁活性物系统，还可无需预洗也能解决难洗的干涸污渍。此外，汤鸣介绍到，产品研发时还特别考虑到了环保，每使用该产品清洗一次五口之家餐具，通过免除预洗可节省约15瓶矿泉水瓶的水量（约6升水量）。

除了厨房清洁，个人清洁也是快消品市场的重要赛道。自1963年研制出首款去屑产品，海飞丝一直在头皮健康研究领域不断深耕。节目第二站的海飞丝实验室，研发员司马甜甜为观众分享了专利技术创新洗发产品的全过程。“马拉色菌是头屑产生的主要诱因，我们在2007年对它进行全基因图谱测绘后，打开了更多解决头皮问题的思路。”

为让网友更加直观感受，节目邀请了志愿者现场对其进行头皮检测和清洗头发。司马甜甜介绍，为提高产品有效性，经过上千次测试、配比和验证，研发的专利配方应用了微胶囊包裹缓释技术，可帮助OCT去屑剂更多、更深、更久地在头皮上发挥作用，能抵御外界刺激、修护角质层，也解决了洗发产品有效成分在洗头时易被冲洗掉的行业难题。

科技赋能消费升级不仅体现在产品功能上，还隐藏在产品体验的细节中。在宝洁北京研发中心的口腔健康研发中心，节目组看到，将热感美白牙膏浆淋在被咖啡、红酒等饮料浸染变色的牙片上，牙片瞬间就恢复了本来颜色。对此，宝洁研发员丁虹解释：“这是牙膏中六偏磷酸钠成分作用的结果。通过数十年的口腔临床测试和研究，我们将其应用于产品中，为不同口腔环境和饮食习惯的消费者提供牙齿美白不仅去渍而且防渍的解决方案。”

“目前评估牙膏产品美白效果的办法，国内外普遍用的是菌膜清洁率体外测试方法。”在机理实验室，嘉宾们看到精密仪器正在进行牙膏检测实验，将不同的牙膏浆溶液置于装置中，作用于提前染渍的牛牙块上，以模拟刷牙后的清洁美白效果，通过不断的对比实验，提升美白牙膏产品的性能。

除了牙膏，电动牙刷近年来也成为了消费升级的产品之一。在节目第四站口腔健康研发中心，嘉宾们感受到了科技给日常刷牙带来的升级服务——电动牙刷将步骤复杂的巴氏刷牙法简化在了自动清洁的科技程序中，利用“顺滑磁驱马达技术”加360度圆形刷头，达到高效清洁和牙齿保护。

探访期间，宝洁的研发人员以欧乐B的IO电动牙刷为例，展示了电动牙刷如何从刷头刷毛、秒级控压灯提示到内置马达，照顾到消费者追求牙齿清洁及刷牙舒适度等需求。此外，宝洁还将人工智能数字化技术赋能到产品研发中，搭配设计的智能APP可实时监测刷牙过程，提供分析报告，为正确刷牙提供智能化解决方案。

“最初宝洁将技术和产品引入中国，到后来开始为本土市场量身定做，针对中国消费者的特点专门设计产品，再到如今中国已成为集团全球重点市场之一。伴随着中国消费者整体消费意识超前，消费者需求迭代升级，中国市场已逐渐成为激发品牌创新的灵感之源和面向全球的创新输出之地。”在节目最后的采访中，高培谈到，未来，宝洁将继续以开放积极的心态，坚持为中国设计，引领中国消费的新趋势。

时代在变，但消费者对于美好生活的追求不会变。今年正值改革开放45周年。在进入中国内地的35年中，宝洁公司也成为了中国式现代化建设全面推进，人民生活水平持续提升的见证者和参与者。作为长期主义的践行者，智能制造、数字化转型、绿色消费等关键词成为了宝洁在新时期更好融入中国市场，以中国创新引领全球消费实践的新坐标。

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(责编：董童、高雷)

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