随手可得的日用品背后隐藏着哪些科技？近日，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播走进宝洁北京研发中心，带领网友近距离探访科技如何让每一天更美好。透明工厂寻”宝“记走起。

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人民网“透明工厂”走进宝洁 探秘科技如何赋能消费新生态

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(责编：董童、高雷)

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