人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：5月份规模以上工业增加值增长3.5%

2023年06月15日10:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.63%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比下降1.2%，制造业增长4.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。

分经济类型看，5月份，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长3.5%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业增长0.7%。

分行业看，5月份，41个大类行业中有21个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业下降1.6%，石油和天然气开采业增长3.7%，农副食品加工业下降1.3%，酒、饮料和精制茶制造业同比持平，纺织业下降1.8%，化学原料和化学制品制造业增长3.9%，非金属矿物制品业下降2.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长3.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长7.1%，通用设备制造业增长6.1%，专用设备制造业增长3.9%，汽车制造业增长23.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.6%，电气机械和器材制造业增长15.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业同比持平，电力、热力生产和供应业增长5.2%。

分产品看，5月份，620种产品中有339种产品产量同比增长。其中，钢材11847万吨，同比下降1.3%；水泥19638万吨，下降0.4%；十种有色金属615万吨，增长5.1%；乙烯262万吨，增长7.1%；汽车230.7万辆，增长17.3%，其中新能源汽车67.5万辆，增长43.6%；发电量6886亿千瓦时，同比增长5.6%；原油加工量6200万吨，同比增长15.4%。

5月份，工业企业产品销售率为96.6%，同比下降0.3个百分点；工业企业实现出口交货值11903亿元，同比名义下降5.0%。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：稳就业政策持续显现 就业形势总体稳定
　　人民网北京6月15日电 （记者杨曦）15日，在国务院新闻办公室举行的5月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，今年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，国民经济整体恢复向好，稳就业政策持续显现，就业形势总体稳定。 数据显示，5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平，今年以来整体上呈现下降态势。…
国家统计局：经济实现全年预期发展目标有很多有利支撑
　　人民网北京6月15日电 （记者杨曦）15日，在国务院新闻办公室举行的5月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，从5月份情况看，主要生产需求指标环比增速有不同程度改善，从全年看，经济实现全年预期发展目标有很多有利支撑。 付凌晖分析，今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，前期受到压抑的生产需求出现了反弹。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部