人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.63%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。

图片来源：国家统计局官网

分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比下降1.2%，制造业增长4.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。

分经济类型看，5月份，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长3.5%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业增长0.7%。

分行业看，5月份，41个大类行业中有21个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业下降1.6%，石油和天然气开采业增长3.7%，农副食品加工业下降1.3%，酒、饮料和精制茶制造业同比持平，纺织业下降1.8%，化学原料和化学制品制造业增长3.9%，非金属矿物制品业下降2.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长3.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长7.1%，通用设备制造业增长6.1%，专用设备制造业增长3.9%，汽车制造业增长23.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.6%，电气机械和器材制造业增长15.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业同比持平，电力、热力生产和供应业增长5.2%。

分产品看，5月份，620种产品中有339种产品产量同比增长。其中，钢材11847万吨，同比下降1.3%；水泥19638万吨，下降0.4%；十种有色金属615万吨，增长5.1%；乙烯262万吨，增长7.1%；汽车230.7万辆，增长17.3%，其中新能源汽车67.5万辆，增长43.6%；发电量6886亿千瓦时，同比增长5.6%；原油加工量6200万吨，同比增长15.4%。

5月份，工业企业产品销售率为96.6%，同比下降0.3个百分点；工业企业实现出口交货值11903亿元，同比名义下降5.0%。

(责编：杨曦、高雷)

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