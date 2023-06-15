人民网北京6月15日电 （记者杨曦）15日，在国务院新闻办公室举行的5月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，从5月份情况看，主要生产需求指标环比增速有不同程度改善，从全年看，经济实现全年预期发展目标有很多有利支撑。

付凌晖分析，今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，前期受到压抑的生产需求出现了反弹。从各国情况看，经济运行恢复常态化运行后，都会出现反弹情况。随着经济运行逐步恢复常态化运行后，会逐步进入稳步恢复态势。从目前情况看，由于去年基数较低，二季度经济增长明显快于一季度，到了三、四季度，随着基数提升，经济运行会回到常态化增长水平。从全年看，经济实现全年预期发展目标有很多有利支撑。主要有以下几个方面：

一是消费拉动作用逐步提升。今年以来，我国消费潜力逐步释放，对经济增长的拉动作用在增强。一季度，最终消费支出增长对经济增长的贡献率已经达到了66.6%。1-5月份，社会消费品零售总额同比增速比一季度加快3.5个百分点。服务性消费增势良好。1-5月份，全国电影票房收入同比增长超过40%，餐饮收入增长22.6%。“五一”假期，居民旅游出行大幅增加，带动相关消费扩大。当前，就业形势总体改善，有利于居民增收，提高消费能力。各部门积极出台促消费政策，将提升居民消费意愿。线上线下消费深度融合，消费新业态新模式加快发展，也有利于扩大消费。消费拉动作用增强，将有力促进经济恢复向好。

二是创新动能积聚增强。今年以来，我国深入实施创新驱动发展战略，积极推动科技自立自强，生产高端化、智能化、绿色化发展态势明显，发展新动能成长壮大。1-5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.8%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.3%，都保持较快增长；工业控制计算机及系统、多晶硅产量同比分别增长33.4%和84.2%。绿色低碳转型步伐加快，新能源产品快速增长。1-5月份，太阳能电池产量同比增长53.6%，创新发展动能增强，将有力促进产业升级发展，加快形成现代化产业体系，推动经济增长动力转换，为我国经济平稳健康发展奠定坚实基础。

三是改革开放红利继续显现。今年以来，我国深化重点领域和关键环节改革，积极推进高标准市场体系建设，加快建设全国统一大市场，稳步扩大制度型开放，加快打造市场化法治化国际化营商环境，大力稳定传统贸易伙伴贸易，积极扩大与RCEP、“一带一路”沿线国家经贸合作，成效不断显现。1-5月份，我国货物进出口总额同比增长4.7%，与“一带一路”沿线国家进出口总额增长13.2%。从利用外资情况看，1-4月份，我国高技术产业实际利用外资同比增长12.8%。

付凌晖表示，下一步，全面深化改革、扩大高水平开放稳步推进，将为经济发展注入强大动力。但也要看到，目前国际环境复杂严峻，世界经济复苏仍显乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，不稳定不确定因素较多。国内市场需求不足，价格走低，经营主体困难较多，经济恢复向好基础不牢。尽管面临压力和挑战，但是我国经济长期向好基本面没有改变，韧性强、潜力大、空间广的特点明显，经济社会全面恢复常态化运行以来，宏观政策协同发力，经济运行恢复向好，高质量发展稳步推进。

“总的看，前进道路上有困难有风险，但我国长期发展积累的物质技术基础雄厚，市场空间广阔，创新能力增强，完全有条件有能力有信心克服困难，推动经济恢复向好。”付凌晖说。

(责编：杨曦、高雷)

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