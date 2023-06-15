人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额33875亿元，增长11.5%。

1—5月份，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额169743亿元，增长9.4%。

按经营单位所在地分，5月份，城镇消费品零售额32906亿元，同比增长12.7%；乡村消费品零售额4897亿元，增长12.8%。1—5月份，城镇消费品零售额162968亿元，同比增长9.3%；乡村消费品零售额24668亿元，增长9.4%。

按消费类型分，5月份，商品零售33733亿元，同比增长10.5%；餐饮收入4070亿元，增长35.1%。1—5月份，商品零售167678亿元，同比增长7.9%；餐饮收入19958亿元，增长22.6%。

按零售业态分，1—5月份，限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.0%、6.8%、6.0%、11.4%，超市零售额同比下降0.3%。

1—5月份，全国网上零售额56906亿元，同比增长13.8%。其中，实物商品网上零售额48055亿元，增长11.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长8.4%、 14.6%、11.5%。

(责编：杨曦、高雷)

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