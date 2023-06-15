2023世界交通运输大会举办 共话交通科技创新
2023年06月15日11:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者赵竹青）6月14日，由中国科学技术协会、交通运输部、中国工程院、湖北省人民政府主办的2023世界交通运输大会在武汉开幕。本次大会的主题为“创新 低碳 智慧 共享——更可持续的交通”。大会展示了近年来世界各国在可持续交通、绿色交通、智慧交通、数字交通、综合交通、智能建造、交通与能源融合发展等领域的创新科技成果与发展模式。
多位世界交通运输领域的专家，围绕大型复杂钢结构桥梁智能数字化预拼装技术、碳中和与20世纪移动性文明的蜕变、数实融合与产业创新、以颠覆性创新技术改善交通安全、智慧交通与智能驾驶等主题，分享了前沿科技观点和发展趋势。
大会期间，将举办261场平行论坛，44场专项活动。1700多场学术报告将聚焦可持续交通、“一带一路”倡议、未来智慧公路工程科技、零碳交通、自动驾驶与车路协同、水中悬浮隧道、真空管道磁浮交通、国际运输与物流、以及“双碳”背景下交通与其他产业、学科交叉融合发展等行业和科技界共同关注的重大战略、前瞻性技术问题进行多方交流。
大会同期举办的交通科技博览会总面积达2万平方米，展出的300余项成果汇集了全球交通运输领域的新技术与工程实例，集中体现了智慧工程、智能管理、智能制造及新型系统、装备、材料、方案等成果。
(责编：赵竹青、高雷)
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