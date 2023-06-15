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中国工程机械工业协会：工程机械市场压力与希望并存

2023年06月15日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者赵竹青）中国工程机械工业协会会长苏子孟13日表示，工程机械领域今年1月至5月国内市场订单总体上低于预期，“国内市场一些工程机械产品近期面临一定压力，但后期压力会逐渐释放，长期看整体将呈现稳定向好态势。”

第十六届中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会新闻发布会暨展商预备会13日在北京举行。苏子孟在会上表示，今年以来，在房地产等行业持续下降等诸多因素影响下，工程机械领域部分产品国内销量下滑。今年1月至5月，国内市场订单总体上低于预期，要高度重视行业发展中出现的新问题。

“尽管国际形势严峻复杂，凭借我国工程机械技术、产品和服务等整体优势，预计未来出口额仍将保持较高水平。”苏子孟预计，随着政策效力的发挥和市场环境的稳步好转，后期压力会逐渐释放，长期看工程机械行业整体将呈现稳定向好态势。

据悉，展会将于今年9月20日至23日在北京中国国际展览中心（新馆）举办，围绕“数字高效、绿色可靠”主题，设有十五个主题展区，一大批高端化、智能化、绿色化的工程机械产品及技术将集中亮相，一些新领域的供应商、服务商将首次带来最新的服务解决方案，如认证、培训、金融、租赁、后市场、无人驾驶配套服务等企业，塔式起重机、升降机等也将首次亮相新国展。

中国工程机械工业协会秘书长吴培国表示，展会将充分发挥行业优势、地域优势、展场优势、品牌优势和主办优势等五大独特优势，在中国工程机械行业新旧动能转换的关键时间节点，为参展企业和用户带来一场洞察行业未来的行业盛典，推动行业高质量发展，促进中外融通发展合作。

(责编：赵竹青、高雷)
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