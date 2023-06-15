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国家统计局：创新活力释放 我国经济发展新动能不断壮大

2023年06月15日13:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者杨曦）15日，在国务院新闻办公室举行的5月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，近年来，各地区各部门深入实施创新驱动发展战略，加大创新投入力度，积极培育新产业新业态新模式，发展新动能不断壮大，对经济发展支撑作用不断增强。

付凌晖表示，今年以来，科技自立自强扎实推进，制造业高端化、智能化、绿色化不断深入，创新发展活力不断释放。总的看有以下几个特点：

一是产业高端化扎实推进。随着我国产业升级发展，中高端产业对经济的带动作用逐步增强。今年以来，国产大飞机成功商业化运行，神舟16号载人飞船发射圆满成功，装备制造业发展向好，创新发展动能积聚增强，1-5月份，规模以上航空航天器及设备制造业增加值同比增长25.9%；装备制造业增加值增长6.8%，明显快于规模以上工业。

二是数字经济带动增强。信息技术、大数据、人工智能等广泛应用，我国数字经济发展较快，相关行业和产品增势较好。1-5月份，电子及通信设备制造业增加值同比增长5.2%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.3%，工业控制计算机及系统产品产量增长33.4%，这些都说明数字经济的带动作用稳步增强。

三是绿色转型持续深入。绿色生产生活方式加快形成，绿色转型与经济增长协同发展成效不断显现。1-5月份，新能源汽车、太阳能电池、充电桩产品产量同比分别增长37%、53.6%和57.7%。5月份，以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口额同比增长50%以上，这说明，在推动绿色转型过程中既有利于生态环境的改善，也形成了新的经济增长点。

四是新业态新模式发展壮大。今年以来，以美食文化旅游为代表的消费新场景不断涌现，直播带货、即时零售、首店经济等新商业模式热度不减，为消费市场增添活力。1-5月份，实物商品网上零售额同比增长11.8%，比1-4月份加快1.4个百分点。也要看到，跨境电商、外贸新业态保持较快增长，说明推动经济发展的新动力在逐步增强。从未来发展看，我国产业基础雄厚，市场空间广阔，创新能力不断增强，将为我国经济发展不断注入新的动力。

(责编：杨曦、高雷)
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