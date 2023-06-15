人民网北京6月15日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月15日9时29分，随着首趟检测列车从南京南站开出，一路向东驶往太仓站方向，沪宁沿江高铁进入联调联试阶段，距离开通运营更近一步。

据介绍，沪宁沿江高铁起自南京南站，经江苏省南京市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市，至太仓站，通过沪苏通铁路接入上海铁路枢纽，线路全长279公里，设计时速350公里。

沪宁沿江高铁全线共设南京南、句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓8座车站，其中南京南、张家港、常熟、太仓站为既有车站，句容、金坛、武进、江阴站为新建车站。

沪宁沿江高铁于2018年10月开工建设，2022年9月开始全线铺轨，2023年5月开始静态验收。自项目开工建设以来，铁路部门会同施工单位克服多重困难，确保各节点目标如期实现。目前该项目路基、桥梁、隧道、轨道、“四电”和站房工程已完成，具备联调联试条件。

联调联试是在工程完成静态验收后，以达到设计速度为目标，采用检测列车、综合检测列车、测试动车组和相关检测设备进行综合测试，评价和验证牵引供电、接触网、通信、信号、客服、灾害监测等系统的性能或功能，验证轨道、道岔、路基、桥梁、隧道等结构工程的适用性，评价综合接地、电磁环境等设备设施是否满足相关标准的要求，从而为全线各业务系统和整体系统的调试、优化提供技术支持，使线路功能及性能达到标准要求。沪宁沿江高铁联调联试结束后，将转入运行试验阶段。

沪宁沿江高铁是长三角地区城际轨道交通网的骨干线路，与京沪高铁、沪宁城际铁路共同构成长三角地区向西辐射的高铁大动脉。线路开通后，将进一步拉近苏南地区县市与上海、南京的时空距离，对于完善区域快速铁路网，促进江苏南沿江地区经济社会发展具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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