人民网北京6月15日电 （记者王连香）据交通运输部科学研究院微信公众号消息，2023年5月，中国运输生产指数（CTSI）为183.8点，同比增长31.0%。分结构看，CTSI货运指数为203.6点，同比增长6.6%；CTSI客运指数为140.4点，同比增长197.7%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速变化图。图片来源：交科院官微

数据显示，5月运输生产保持恢复发展态势，CTSI指数以及货运、客运指数均保持在增长区间。但与4月比较看，在剔除去年同期低基数因素后，各项指数出现不同程度放缓，其中，5月CTSI指数两年平均增长1.4%、较4月放缓0.8个百分点，CTSI货运指数两年平均增长1.1%、较4月放缓0.4个百分点，CTSI客运指数两年平均增长0.1%、较4月放缓4.0个百分点，表明运输生产持续回升向好的基础有待进一步巩固。

(责编：王连香、高雷)

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