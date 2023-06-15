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四部门：到2030年全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%

2023年06月15日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》（以下简称《规划》），这是我国出台的第一部现代设施农业建设规划，对促进设施农业现代化具有重要指导意义。

《规划》提出，到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，发展质量效益和竞争力不断增强。设施蔬菜产量占比提高到40%，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到60%，设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%，建成一批现代设施农业创新引领基地，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%。

据悉，《规划》包括1个总体规划、4个专项实施方案，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务；部署实施现代设施农业提升、戈壁盐碱地现代设施种植建设、现代设施集约化育苗（秧）建设、高效节地设施畜牧建设、智能化养殖渔场建设、冷链物流和烘干设施建设等6大工程；明确提出强化组织领导、政策扶持、指导服务、主体培育、宣传引导等5方面保障措施，对未来一个时期现代设施农业发展作出全面部署安排。

(责编：王仁宏、高雷)
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