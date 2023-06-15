人民网北京6月14日电 （记者赵竹青）6月14日，2023中国自然科学博物馆学会年会在扬州开幕。本次年会以“新时代新征程——科普场馆的高质量发展”为主题，设置2场主旨报告、6场专题论坛及3场平行会议，号召全国科普场馆以实际行动在科普领域践行高质量发展。

中国科协党组成员、书记处书记兼中国科技馆馆长殷皓表示，学会建设要强化政治引领，把牢科普场馆的发展方向；突出价值引领，将崇高的价值融入科普实践；提高科普能力，服务国家经济社会发展大局；筑牢合作纽带，推动构建科普领域人类命运共同体。

中国自然科学博物馆学会理事长程东红表示，科普场馆的高质量发展，是个内涵丰富而深刻的命题，要着重在科普服务均等化、强化价值引领和协作共享三个方面，从认识到实践都要紧扣这个命题。

自然资源部第二海洋研究所二级研究员、博士生导师、中国首位大洋科考女首席科学家、中国女科技工作者协会副会长韩喜球作了题为《人类与海洋》的主旨报告。中国科学技术信息研究所党委书记、所长，科技部新一代人工智能发展研究中心主任赵志耘以《人工智能发展现状与伦理治理》为题作主旨报告。

此外，学会在本次年会上正式设立分支机构女科普工作者工委会，并为此组织了科普“她”力量——科普场馆女科普工作者专题论坛活动，藉以鼓励更多女科普工作者积极投身新时代科学教育事业，更好发挥科普事业“半边天”的作用。

(责编：赵竹青、高雷)

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