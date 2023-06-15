原标题：中国数字建筑峰会2023在西安召开 国产自主可控的建筑业务平台问世

6月9日，中国数字建筑峰会2023全体大会在西安召开，共计3500余人出席大会。

与会专家就如何实现数字经济与建筑业深度融合、新格局下数字化转型的发展前景、智能技术和元宇宙等在建筑和城市数字化的前沿思考、全方位系统性开展建筑业数字化转型、建筑业务平台的重要作用等议题进行了深入交流与探讨。中国职业技术教育学会会长鲁昕，陕西省西安市委常委、市人民政府副市长杨建强，住房和城乡建设部总工程师李如生为大会致辞。

中国工程院院士丁烈云分享了《智能技术重塑建筑未来》的主旨报告。他表示，人工智能正在深入改变各行各业，对建筑行业的变革则体现在产品设计、生产方式、建筑产品三个方面。在产品设计层面，产品设计是算出来的，而不仅仅是靠画出来的，其科学技术问题是实现理性的数理逻辑与感性的艺术形式逻辑统一的生成式设计算法；在生产方式方面，“像造汽车一样造房子”将成为可能，需要解决建筑机器人输入与输出高度不确定性条件下的智能算法问题；建筑产品方面主要是指建筑智能终端，需要解决智能感知与隐私保护，建筑物理空间与信息空间融合的普适计算系统构建，用户行为识别、理解与需求预测，元宇宙场景构建等问题。

中国工程院院士、浙江大学求是特聘教授、中国图学学会名誉理事长谭建荣在《元宇宙：从概念到产业及其在智能建造中的应用》的主旨报告中表示，元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造，其三大特点是虚拟化身、真实体验和“时空倒流”。在应用方面，元宇宙应用与传统互联网应用最大的差异在于3D可视化、虚实共生、身临其境、自然交互、平行执行。在智能建造中，数字孪生与元宇宙可充分应用于方案设计、建造过程管控、员工培训、客户体验等众多场景。

广联达科技股份有限公司董事长、总裁袁正刚作《系统性数字化与建筑业务平台——探寻建筑行业数字化转型的本质》的主题报告。他认为，回归工作方式和生活方式的需求、生产方式颠覆式变化、绿色发展与全链条低碳转型，是建筑业变革的推动力，以数字化技术带动的数字化转型是全球众多行业、众多国家共同的选择。聚焦行业，建筑业发展的关键数字技术应当是物联网、BIM、人工智能和云计算。就数字化来说，其本质层面的三大演变体现在数据、连接、算法；就建筑业来说，其业务本质是“点线面体”，且具有高度专业、高度协同、高度独特、高度动态的特点。因此，要回归业务本质，推动数字化在开发定位、规划设计、招标采购、施工建设、运营管理等方面的业务融合。由于建筑业的本质造成的高度的系统复杂性、高度的系统不透明性，需要以系统性数字化破局，打造透明“数立方”。

袁正刚表示，数字化最大的陷阱是业务不融合、应用的割裂、软件的割裂造成的数据孤岛。解决数据孤岛，需系统性数字化落地，并以“平台+组件”模式，支撑多业务开展。其中，建筑业务平台是核心业务多年的沉淀，是建筑行业数字化的关键支撑。可以认为，建筑业务平台是数据平台、协作平台、决策平台的集大成者。企业的数字化转型落地根基就是建筑业务平台加专业应用。数字化转型的价值是提高效率、提高效益、提高竞争力、提高品质。而数字化转型的关键，一是认知升级，需系统性数字化推进，二是落地根基，是建筑业务平台加专业应用。

安徽寰宇建筑设计院数字中心总经理梁绪分享了寰宇设计数字化探索与实践。他表示，数维协同设计和设计算量一体化很好地解决了寰宇的部分业务痛点，正向设计能力的储备与品牌的影响力，也使寰宇在市场竞争中更具优势。

北京建工集团有限责任公司信息管理部部长、智能建造中心主任刘睦南分享了建筑企业怎样系统性开展数字化转型工作。他说，北京建工的数字化转型着力于管理信息化、智能建造、数据资产管理三方面，并将其作为系统性工程推进。特别是在数据资产管理方面，实现有数据、管数据、用数据，注重数据应用，取得了良好的数字化转型工作成果。

在全体大会上，广联达建筑业务平台重磅发布，标志着工程建设领域数字化的平台底座、建筑行业数字化的核心能力平台正式问世。该平台将以“平台+组件”模式，支撑多业务开展，并通过建筑业务平台加专业应用，助力企业的数字化转型落地。

此外，大会还举办了生态伙伴签约仪式，广联达与12家生态企业共同签约。中国数字建筑峰会2023除全体大会外，还设置了10余个平行会议（论坛）。

(责编：董童、李源)

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