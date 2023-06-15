焦磊

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。专精特新企业是实体经济高质量发展的重要组成力量，同时也是重要的科技创新主体。加大对专精特新企业的金融支持，不仅是推动中小企业向前发展的重要路径，同时也是建设现代化产业体系，完善产业链价值链和供应链的关键。

近年来，光大银行紧跟国家战略，立足自身，高度重视对专精特新企业的金融服务，不断创新产品、优化服务模式，以金融力量为专精特新保驾护航。

从行业出发 护航民营企业发展

专精特新企业，是我国科技产业创新突破的开路先锋。数据显示，2022年全年A股新上市的企业中，专精特新中小企业占59%，累计已有1300多家专精特新中小企业在A股上市，占A股上市企业总数的27%。此外，根据智慧芽创新研究中心发布的《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》，9279家专精特新“小巨人”企业授权发明专利总量达15.16万件，以万分之四的企业数量占比撬动了全国超百分之四的技术规模。

深圳市是我国科创重镇，中小企业数量众多，已经形成完备的中小企业梯度成长机制的深圳，培育了一批在细分专业市场领域坚持自主创新的领军企业，并迅速成长为细分行业的领跑者。这离不开金融服务的有力支持。

深圳宏芯宇电子股份有限公司（以下简称“宏芯宇”）是一家从事存储集成电路设计、研发与产业化应用的国家级专精特新“小巨人”企业。企业现有员工600余人，研发人员占比70%。拥有专利技术近300项，绝大部分为发明专利。

“与传统行业不同，宏芯宇是一家轻资产企业，没有机器、设备和生产线等抵押物去融资，前期在银行资金支持方面曾有过困难。”宏芯宇副总经理兼财务总监刘维波表示，公司产品从研发、设计到流片、封装、测试，各个环节都需要大量资金投入，迫切需要银行的大力支持。

得知这一情况，光大银行基于半导体行业发展特点，通过分析，针对宏芯宇的现金流、利润率及成长性进行考察，设计了授信方案，有效解决了企业的资金需求。2022年5月，宏芯宇与光大银行建立合作关系，被授信批复金额3亿元，目前授信余额为流动资金贷款2亿元。

“科创能力代表着国家核心竞争力，而半导体行业是我国科创的重点行业。宏芯宇是国内存储芯片行业的龙头，我们根据企业的产业背景、发展方向以及团队特点，经过深度研究，觉得企业非常有发展潜力和前景，于是给予了资金帮助。”光大银行深圳熙龙湾支行行长缪加东表示，借助光大银行的金融支持，在不到两年的时间，宏芯宇的估值实现了近十倍增长。

据缪加东介绍，深圳是大制造业的沃土，光大银行深圳熙龙湾支行组建了研究团队，以大制造业为主，将专精特新、新能源、新材料、医疗等行业作为重点业务支持方向，用金融服务护航民营企业高质量发展。

“有了光大银行的支持，我们可以施展拳脚，向更深更远的方向去做研发，把芯片做到更好。”刘维波说。

打破传统思路 加大金融创新力度

作为全球锂离子电池领域的领军企业，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）旗下多家子公司被认定为国家专精特新“小巨人”。目前公司动力电池装机量已经位居前列，成为新能源汽车电池供应链的重要组成部分。而动力电池行业是一个重资产、资金需求极大的行业，动力电池生产线成本动辄上亿，公司发展存在一定资金缺口。

“我们的生产基地遍布全国，光大银行并未受此限制，在各个基地所在地均为我们提供了有力的资金支持，为基地各级建设提供了便利且高效的服务。”欣旺达集团财务中心总经理刘杰表示。

高效的服务融资是民营经济发展的新活水。金融机构是金融体系的重要组成部分，在新的政策下，金融机构正在逐步加大对科技创新企业和绿色发展型企业的支持。“这对我们来说无疑是个利好政策，欣旺达作为国家工信部制造业单项冠军、绿色发展型企业，银行等金融机构不断推出新的金融产品支持，相信后续将会继续加深与光大银行的各项业务合作。”刘杰说。

当前，国家锚定专精特新企业高质量发展，给予了多项政策扶持。在货币资金方面，企业融资渠道变得更加通畅，专项补贴有效降低了企业财务成本，为专精特新企业快速扩张打下了坚实基础。

据悉，为深入贯彻制造强国战略，结合深圳市及监管机构关于金融支持制造业高质量发展的工作要求，为积极支持制造业“补链固链强链”和转型升级，加大对专精特新企业的金融支持力度，光大银行深圳分行特成立“制造业一把手工程”暨“专精特新”工作小组，全面系统推进专精特新企业金融扶持工作。截至5月31日，光大银行深圳分行已有授信合作专精特新企业482户，已开户专精特新企业704户，授信余额合计67.92亿元。

“光大银行作为中管金融企业，始终贯彻把金融‘活水’作用赋能于实体经济高质量发展。”光大银行深圳分行党委委员、副行长王磊介绍，近年来，深圳分行通过不断深入探索，总结了一套组合拳，全力推进重点领域业务发展。在产品创设上，打破传统信贷思路，基于重点领域的企业运营特点，提供优质创新产品，精准服务优质客群。针对专精特新客户系统内首推专精特新打分卡模型，针对绿贷客户推出“碳排放权质押”产品，有效盘活绿色企业资产。

王磊表示，下一步，深圳分行将立足实际，紧密围绕深圳市战略新兴产业“20+8”集群，对先进制造业、专精特新科创类企业等做好“下沉”，着力挖掘战略新兴、专精特新、高端制造等产业优质客户，从机制配套、产品创设上不断提升金融服务制造业的精准性和适配性。

全方位协同发力 实现金融“活水”精准滴灌

深圳分行的金融创新助企行动，是光大银行优化综合金融服务、切实支持专精特新企业发展的一个缩影。

近年来，为积极贯彻落实关于支持专精特新企业发展的决策部署，光大银行在客群建设、优惠政策、全流程服务、产品创新、风险管控、集团协同等方面协同发力，持续加大对专精特新企业金融支持力度。截至2023年一季度末，在国家级专精特新“小巨人”企业中，光大银行已为近2000户开立存款账户，为近1000户提供授信支持。

在专精特新企业优惠政策上，光大银行印发了《关于支持重点领域信贷投放实施“红星计划”的通知》，其中专精特新企业可增加一颗“红星”，享受10BP的贷款利率优惠，并可根据规则与其他优惠政策进行叠加；同时运用好科技创新再贷款政策，组织分行全面报送，为企业提供更为优惠的金融服务；针对重点领域重点项目，光大银行开展会商制、一事一议等支持措施，不断提升服务企业质效。

在全流程金融服务和产品创新上，专精特新企业的融资需求较为多样化，光大银行结合企业所处的发展阶段、企业资质、经营特点、行业特点等，制订《关于优化专精特新、科创企业全流程金融服务的方案》，围绕企业成长周期中的各种融资场景，匹配金融服务与产品，针对性创新服务机制，提供专业化、差异化、全周期的综合金融服务。

此外，针对专精特新经营特征，光大银行研发推出专精特新评级模型，在传统评价企业偿债能力和偿债意愿的风险评级体系基础上，优化财务指标的设计，由偏重风险性指标向偏重成长性指标调整，由偏向经营性指标向偏重技术性指标调整等，更加适用于专精特新企业发展特点。同时加强行研工作，关注行业周期风险，对存在潜在风险的企业完善强应对机制。

金融活水的精准滴灌离不开整个金融生态系统的协同建设。据了解，光大银行牵头制订了《中国光大集团“专精特新”综合服务解决方案（2022年版）》，充分发挥光大集团综合金融优势，不断完善子公司之间的协同机制，来共同服务专精特新企业发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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