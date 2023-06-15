人民网北京6月15日电 （记者车柯蒙、麻潞）近年来，我国中小企业发展环境加快完善。工业和信息化部副部长徐晓兰在工业和信息化部举行的“第十八届中国国际中小企业博览会和第二届中小企业国际合作高峰论坛”新闻发布会上表示，近年来，我国中小企业呈现“量质齐升”的发展态势，为经济社会发展作出重要贡献。

从量的方面看，中小企业数量规模快速壮大。截至2022年末，我国中小微企业数量已经超过了5200万户，比2018年末增长51%。2022年平均每天新设企业2.38万户，是2018年的1.3倍。以中小企业为主的民营企业，跃升成我国第一大外贸经营主体，对外贸增长贡献度超一半。中小企业快速发展壮大，是数量最大、最具活力的企业群体，是我国经济社会发展的生力军。

从质的方面看，优质中小企业不断激发涌现。工业和信息化部已培育近9000家专精特新“小巨人”企业，带动地方培育8万余家省级专精特新中小企业。其中，“小巨人”企业以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场，平均研发投入占比达8.9%，平均研发人员占比达28%，累计参与制修订国家标准6000余项，获得授权发明专利数14万余项。近年来，70余家“小巨人”企业荣获国家科学技术奖，1500余家“小巨人”企业承担过国家重大科技项目。中小企业加快专精特新发展，展现强劲创新活力，日益成为创新的重要发源地。

从贡献看，中小企业在经济社会发展全局中发挥重要作用。中小企业广泛分布于细分领域、专注于产业链配套，以产业链供应链为纽带促进大中小企业融通、产学研协同，助力形成环环相扣的完整产业生态，成为保持产业链供应链稳定和竞争力的关键。中小企业既为广大人民群众直接提供了大量物质产品和服务，又成为吸纳和调节就业的“蓄水池”。中小企业发展好的地区，往往就业更加充分，经济也更加活跃，人民生活更为富裕。

(责编：郭思邈、高雷)

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