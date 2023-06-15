近日，2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会（以下简称碳博会）在上海举行。在本届碳博会的低碳服务主题展馆内，交通银行布置了绿色金融+航运展区。展区里，交银金租助力国轮国造、全方位支持国产制造高端化、绿色化、智能化发展的突出成果被集中呈现。

交银金租相关负责人介绍，一直以来，交银金租坚守租赁本源，秉承绿色发展理念，坚持把支持节能环保、新能源等绿色产业作为重要着力点。交银金租制定了《交银金融租赁有限责任公司绿色金融政策》，将绿色发展理念融入公司核心价值观，致力于在开展租赁业务过程中围绕绿色发展理念，持续加大对绿色、低碳、循环、应对气候变化等经济领域的支持。同时，公司积极制定自身绿色运营行动方案，推行倡导绿色低碳生活。此外，公司还成立了新基建（新能源）租赁业务中心，扎根新能源领域，以创新金融产品为手段，深入推进业务模式创新，不断加大绿色资产占比，严格落实监管及交行绿色信贷政策，加强对绿色租赁的支持。

交银金租围绕新发展理念，广泛服务环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等多领域。坚持系统思维，全力建设绿色金融创新和发展机制、政策研究和传导机制、资源配置和保障机制、目标考核和评价机制，奋力打造绿色金融公司治理体系、绿色运营和信息披露体系、风险管理体系、数据治理体系、人才支撑体系，为开展绿色租赁业务筑牢坚实根基。截至2023年一季度末，交银金租绿色租赁资产余额为1384.63亿元，占公司租赁资产余额的41%。

在持续深耕绿色产业垂直产业链方面，交银金租大力支持“交通强国”战略以及绿色循环经济转型升级。在航空租赁业务领域，一方面，交银金租交付的低碳新机型比例不断提升，目前新技术环保机型占比已达36%。另一方面，航空燃料绿色转型趋势明显，交银金租交付东方航空、四川航空的neo系列飞机均采用可持续航空燃料（SAF）。

在航运租赁业务领域，交银金租绿色航运船型持续增加，为客户带来多样化选择的同时，也用环保燃料开拓了低碳新可能。目前，交银金租已开展LNG动力船舶、气体船等绿色船舶融资项目，并积极与航运企业对接，探索电池动力船舶、氨燃料动力船舶等新赛道，助力航运清洁能源运。

交银金租高度重视绿色交通低碳出行，帮城市打赢“蓝天保卫战”。公司与石家庄公交集团积极开展合作，助力京津冀区域实现新能源公共交通全覆盖。在推进交通行业电能替代方面，交银金租也积极贡献出金融力量。公司与上海启源芯动力科技有限公司开展合作，资金用于企业采购动力电池箱总成系统。此外，交银金租持续深耕绿色产业的垂直产业链，包括光伏、煤炭等传统能源领域和氢燃料电池等新能源领域。

在拓宽绿色金融国际化发展路径方面，交银金租一直积极探索新融资模式，拓宽融资渠道，开展绿色和可持续发展等特色债券发行，包括开展与可持续发展指标挂钩的船舶项目融资、绿色/ESG银团/俱乐部贷款、绿色/ESG境外债券发行（公募债或私募债）等，助力绿色金融产业可持续发展。

“作为获得Vigeo Eiris以及香港品质保证局的绿色和可持续发展双认证函的金融租赁公司，交银金租未来将继续推进符合认证条件的商业贷款和债券发行，用更广阔的融资渠道释放绿色金融新动能。未来，公司以‘专业化、国际化、差异化、特色化’的发展战略和业务布局，积极推动公司绿色转型发展、不断探索创新绿色租赁产品，持续践行ESG发展理念，为绿色产业高质量发展贡献金融租赁力量。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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