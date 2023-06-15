6月15 日，安踏集团在厦门召开2023年创新大会，宣布成立安踏院士工作站、安踏博士后科研工作站。同时，该集团还在会上表彰了产品创新、技术创新、模式创新领域的创新成果，颁发总奖金超百万，旨在保持集团创新领域领先地位，持续提升商品竞争力。

安踏集团在厦门召开2023年创新大会，宣布成立安踏院士工作站、安踏博士后科研工作站。（受访者供图）

据介绍，安踏院士工作站由安踏集团与中国工程院院士、纺织与高分子材料学家徐卫林联合建设。工作站将开展纺纱新技术、特殊功能性纱线、智能材料、高端面料研发、产业及科技发展趋势研究，同时借助安踏集团产业优势推动科研成果转化，并联合培养行业高端人才。

安踏博士后科研工作站在人社部全国博士后管委会办公室等管理部门的指导下，将与国内顶尖高校博士后流动站联合培养运动科学、新材料、新技术、新工艺等领域的高端科研人才。

创新大会还同时颁发了安踏集团2022年度商品创新评选的获奖作品。本次评选共收到297件报名作品，最终32件作品分获产品创新、技术创新、模式创新的金银铜奖。

安踏集团执行董事，联席CEO吴永华表示：“在创新上要沉得住气，坚持长期主义，以目标为牵引，持续投入，在创新上不断取得新的突破。为此，集团将聚焦满足消费者当下及未来需求的核心品类的核心技术，以领先的技术平台支撑高质感的商品，打造极致的用户体验和消费者记忆点。通过构建全球开放式创新网络平台，高标准对标全球领先企业的创新体系，实现安踏集团的科技创新领先战略目标。”

据了解，安踏集团将创新能力视为品牌的核心竞争力，不断完善创新机制，激励创新行为。该集团设立了超过2亿元的专项创新基金，用于支持各品牌主要心智品类的研发创新，尤其在商品创新领域加大投入，鼓励内部孵化创新项目。近年来，该集团每年投入超10亿元的研发创新资金，到2030年创新累计投入将达到200亿元。同时，为构建全球开放式创新网络，集团已与超过20个国家和地区，全球60多所高校及科研机构，全球700名设计师密切合作；累计申请专利超3000件，还积极携手清华大学、北京体育大学、北京服装学院等国内外知名高校，布局设计创新、人才培养、材料创新等领域的基础性研究。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经