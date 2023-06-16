本报北京6月15日电 （记者刘志强）15日，国家统计局发布了5月份国民经济运行情况。5月份，稳增长稳就业稳物价政策持续显效，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行延续恢复态势。

服务业较快增长，接触型聚集型服务业持续改善。5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%。1至5月，全国服务业生产指数同比增长9.1%，比1至4月加快0.7个百分点。

工业生产平稳增长，装备制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，环比增长0.63%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、服务机器人产品产量同比分别增长53.1%、43.6%、34.3%。

市场销售持续恢复，升级类商品销售较快增长。5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，环比增长0.42%。限额以上通信器材类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长27.4%、24.4%、14.3%。1至5月，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%，比1至4月加快0.8个百分点。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快。1至5月，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4%。

货物进出口保持增长，贸易结构继续优化。5月份，货物进出口总额34460亿元，同比增长0.5%。1至5月，货物进出口总额167714亿元，同比增长4.7%。

就业物价总体稳定。5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.6%。

国家统计局有关负责人表示， 5月份国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进，下阶段要坚持稳中求进工作总基调，把发挥政策效力、激发经营主体活力和稳定市场信心结合起来，巩固经济恢复向好的基础，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（相关报道见第十版）

《 人民日报 》（ 2023年06月16日 01 版）

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(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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