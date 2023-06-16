人民网北京6月16日电 （记者王天乐、王海跃）“叮叮叮、铛铛铛……”近日，记者来到中国铁路北京局集团有限公司北京车辆段，一进门就听到一阵阵敲击声，原来，是工作人员正在对“绿巨人”动力集中动车组进行检查维修。

记者了解到，端午和暑期铁路运输季将至，中国铁路北京局集团有限公司（以下简称国铁北京局）早计划、早准备、早整修，采取“专项+重点”整治相结合的模式，提前一个多月就开始对全局管内负责担当旅客列车牵引和运输任务的机车车辆、动车组列车进行检维修，储备客流高峰时可以提供运能运力的设备设施。

国铁北京局相关负责人告诉记者，各岗位工作人员昼夜奋战，加强列车高压设备、制动系统、空调装置、车内服务设施等设备的检查检修，通过全面“体检”确保每一班次列车“健康”上线，守护旅客平安出行。

据介绍，北京车辆段提前完成了120辆暑运客车车辆的整修任务，并对18组加开和图定旅客列车的空调机组、餐吧、电茶炉等11处重点部位开展专项整修。北京动车段完成全部236列动车组的专项整修任务，并针对新增11个运行交路的动车组进行了全面整治。北京机务段每天增加26台机车和17.5对高铁动车组，目前，段里负责的270台电力和内燃机车整修已经接近尾声。