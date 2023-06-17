黄盛

今年以来，我国经济发展回升向好态势持续巩固，市场需求稳步恢复，积极因素不断增多，彰显出强大的韧性和活力。其中，中国人民银行加速落地一系列稳健的货币政策，积极引导金融机构服务“下沉”，为实体经济精准提供充足稳定的支持。近期，人民网跟随中国人民银行调研团前往产业一线，走访货币政策落地到中小微企业、工业制造业和乡村振兴一线服务中的经验和鲜活故事。

从“暧暧远人村，依依墟里烟”，到“水满田畴稻叶齐，日光穿树晓烟低”，千百年来乡村里的田园屋舍与阡陌炊烟，既是众多仁人志士咏怀言志的意象，也是布衣黔首耕种谋生的栖息之地。如今，伴着中国人民银行推动下的精准金融服务，乡村美、产业兴、农民富的和美乡村建设正愈发完善。

据悉，中国人民银行及时谋划出台《金融服务乡村振兴的指导意见》《金融支持新型农业经营主体发展的意见》《金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》等政策文件，按年度开展金融机构服务乡村振兴考核评估，督促金融机构创新金融产品和服务模式，让金融资源成为“三农”领域的“新农具”，继而用足支农再贷款，开拓出创新型乡村振兴信贷产品和专属金融服务，确保优惠资金精准直达涉农主体，精准支持美丽乡村建设，带动村民增收致富。

助农特色金融产品

满足农户多样化需求

仲夏时节，万物葳蕤。在湖南省株洲市炎陵县郁郁葱葱的百亩黄桃种植基地里，种植大户何松青已为树上的黄桃果套上防虫袋。

“我自己种了50亩黄桃，还有250余亩是和合作社农户一起种的。从开始种植到现在，炎陵农商银行提供的30万元‘黄桃贷’对我的帮助很大。”何松青表示，刚开始种植黄桃时，买苗、施肥、请人工等必要投入需要持续三年后才能挂果进行售卖变现，而他经济实力有限，当地银行的支持帮了他大忙。

何松青一边查看黄桃果套袋情况一边介绍自己的生意经。 人民网 黄盛摄

人民网财经了解到，人民银行通过支农支小再贷款、再贴现以及差异化存款准备金等货币政策工具，为金融机构服务涉农主体提供低成本资金支持。截至今年3月末，人民银行涉农贷款余额53.04万亿元，同比增长16.2%；金融精准帮扶贷款余额5.01万亿元，同比增长8.1%；全国支农再贷款余额为5960亿元，扶贫再贷款余额为1436亿元。

这其中，何松青所说的“黄桃贷”，就是当地金融机构以人民银行发放的扶贫再贷款和支农再贷款为依托，进行的金融产品创新。当地金融机构将黄桃种植数量、树龄、黄桃收入等信息作为评级授信的依据，对符合授信条件的种植户进行资金支持的特色贷款产品。不仅是“黄桃贷”，针对湖南“一县一特”特色产业，如醴陵油茶、白关丝瓜、攸县香干、茶陵红茶等，当地金融机构也创新了类似特色信贷产品，有效满足了涉农经营主体的融资需求。

得益于这些特色信贷产品的扶持，2021年投资建厂的炎陵娜妹子食品有限公司在今年又增加了3条生产线。该公司负责人刘丽娜表示，今年企业在原有炎陵农商银行支持的980万元贷款基础上，又获批了300万元银行贷款，公司的生产规模和收购能力有了进一步提升的坚实基础。

人民银行长沙中心支行党委委员、副行长楼航说，为扶持乡村产业发展，人民银行长沙中心支行连续三年在湖南省推进金融支持“一县一特”特色产业发展工作，组织银行机构下沉农业产业园区、乡镇、村组走访，多层级举办银农对接，协调当地行业主管部门建立健全特色产业客户数据库，2022年发放贷款超100亿元，为乡村产业发展注入源头活水。

开展信用村“整村授信”

金融助理服务好“最后一公里”

茂林修竹，水田交错……从连江口镇向西行8公里，连樟村整洁的乡间步道、各具特色的村舍、智能化的农业产业园穿过夹道的竹林映入眼帘。伴随着金融机构打通乡间服务的“最后一公里”，农民们的致富增收梦想正在这里走向现实。

在连樟村村口的商店里，陈女士喜欢向来往的行人递上一杯自己泡的茶，并热情地介绍自己摊位上的麻竹笋、花生、枸杞、菌菇等干货。“我从隔壁镇来到连樟村，在农商银行低利率的贷款支持下，我一边种地一边在村口摊位做起了自己的生意，家里还有公婆照顾着两个孩子，一年下来也能挣到生活费。”陈女士说，连樟村物产丰富，在金融机构“整村授信”的支持下，村民们可以借助低成本的资金支持把很多农产品深加工后，通过网络和物流销往各地。

在连樟村，陈女士正在向过往的行人递上自己冲泡的茶水。 人民网 黄盛摄

“整村授信”是人民银行清远市中心支行引导金融创新信贷产品、探索出的打通城乡金融服务“最后一公里”的服务模式。其中，2019年1月，英德农商银行与连樟村签订“整村授信”协议，向连樟村整村授信1亿元，同时提供贷款利率优惠、流程提速等增值服务。2020年2月，随着连樟村经济的迅速发展，英德农商银行再次向连樟村整村授信1亿元。

据人民银行清远市中心支行行长刘淑敏介绍，人民银行深化“农融通”平台应用，扩大农户和新型农业经营主体信息采集范围，进一步丰富信息采集指标体系，全面科学评定农户和新型农业经营主体信用等级，同时支持金融机构通过“农融通”平台查询涉农信用信息，科学评定农户和新型农业经营主体信用等级，辅助开展信用村创建与“整村授信”工作，以信用村为单位为信用良好的农村经济主体提供信贷支持，解决农民贷款难题。

数据显示，清远辖内164个省级“一村一品”专业村全部完成信用村创建和“整村授信”，帮助7653家涉农主体获得融资，融资金额10.11亿元。截至今年4月末，累计完成801个信用村“整村授信”工作，占清远市行政村总数的77%，实际发放贷款2.93万笔，金额40.66亿元，惠及涉农主体2.6万个。

在信用村“整村授信”落地的过程中，处于农村服务一线的“金融村官”“金融助理”对信用良好的涉农经济主体给予规模倾斜、额度放宽、利率优惠等授信支持，形成正向守信激励。

“金融助理就是将银行的服务窗口搬到村民的田间地头。”中国农业银行广东省分行驻英德连江口镇金融助理纪逾睿说，金融助理的工作既要为农户解决贷款难题，也是基层金融服务的宣传员、联络员。“很多农户往往需要金融产品服务，但又缺乏金融知识，特别是有些农户缺乏有偿使用资金、利用金融工具的意识，甚至对运用金融工具存在抵触的心理。”纪逾睿说：“这就需要金融助理去宣讲、去普及，与农户建立起直接联系，和农民以心相交，助推金融‘活水’灌溉乡村发展。”

夯实金融基础设施

农业经营主体“触网”转型

“要致富，先修路”，这一朴素的谚语讲述出农民改善基础设施的强烈愿望。如今，伴随着乡村振兴的全面推进，“路”不再单纯地指公路、铁路等传统基建，通讯网络、移动支付等系统也成为乡镇公共服务的重要基础。

就移动支付而言，这一金融基础设施正在人民银行的推动下，形成覆盖广大乡镇地区的服务网络，撬动着经济民生需求和农业农村现代化的飞速发展。

“使用悦农e付收银的移动支付系统后，顾客只需扫码即可完成付款，款项则直接进入我们的银行账户里，方便我们及时、自由支配。且交易记录，还可以在我们向银行申请信贷支持时，作为经营状况的凭证。”在广东省清远市浈阳峡移动支付示范商圈，陈先生开设了一家茶叶门店。如今，他的茶店接入了英德农商银行悦农e付收银台、智能POS机、云喇叭语音播报等机具，用科技赋能提升移动支付便捷性。

在浈阳峡移动支付示范商圈内，陈先生正在门店里展示金融支付系统。 人民网 黄盛摄

据介绍，在人民银行广州分行指导下，人民银行清远市中心支行自2020年起开展移动支付示范镇建设，推动移动支付在农村地区普及应用。截至2023年4月末，清远累计建成移动支付示范镇25个，打造镇域移动支付示范商圈40个、示范点1441个；2023年1-4月，清远市各移动支付示范镇累计发生联网通用移动支付交易1873.58万元。浈阳峡移动支付示范商圈便是其中之一。英德农商银行副行长鄢宏开向人民网财经说，除了改造支付系统外，金融机构还通过定期举行移动支付知识宣传活动，积极提升商户、用户活跃度，并主动收集使用意见，及时改进、优化推广策略，营造浓厚的支付氛围。

刘淑敏表示，围绕“一镇一业、一村一品”工作思路，人民银行清远市中心支行组织广东银联、银行及支付机构依托移动支付示范镇建设，持续畅通农产品“出村进城”销售支付服务，借助“云闪付商城”“悦农生活”等平台，大力推动电子商务、直播带货等消费新业态向农村下沉，助力畅通清远鸡、连州菜心、连山丝苗米等特色农产品线上销售渠道，截至2023年3月末已带动30家农业经营主体“触网”转型。

“‘触网’转型后，茶叶的生意越来越好了，低成本、快速度地获取信贷支持也更容易了。”陈先生提到，金融机构专门为小镇的商户设计了符合景区古色古香韵味的收银台台牌、灯笼、木质牌匾等，让商圈商户扫码支付变得更有氛围感、更“有声有色”。

“有声有色”的不仅是金融基础设施，如今，浈阳峡移动支付示范商圈东侧的京广线上，不时飞驰而过的列车，带着金融“农具”开拓出的田野活力、带着人们对于乡村振兴的美好憧憬驶向全国。

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(责编：王震、高雷)

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