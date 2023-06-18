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中国跨境电商年进出口规模首次突破2万亿元

2023年06月18日04:36 | 来源：新华网
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　　新华社石家庄6月17日电 17日，在第40届中国·廊坊国际经济贸易洽谈会国际跨境电商发展论坛上，海关总署介绍2022年我国跨境电商进出口情况时说，中国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元人民币，达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍说，近年来，中国跨境电商快速发展，在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力持续释放，全球越来越多的消费者享受到跨境电商带来的更多选择和便利。

　　据中国海关统计，2022年，中国跨境电商进出口规模占全国货物贸易进出口总值的4.9%，占比与2021年基本持平。其中，出口1.53万亿元，增长10.1%，占全国出口总值的6.4%；进口5278亿元，下降0.8%，占全国进口总值的2.9%。

　　中国跨境电商出口目的地中，美国市场占34.3%，英国占6.5%；进口来源地中，日本占中国跨境电商进口总额的21.7%，美国占17.9%。出口商品中，消费品占92.8%，其中服饰鞋包占33.1%、手机等电子产品占17.1%；进口商品中，消费品占98.3%，其中美妆及洗护用品占28.4%、食品生鲜占14.7%。

　　“今年以来，跨境电商继续保持增长势头。海关对企业调查显示，超七成企业对2023年跨境电商进出口预期平稳或增长。”吕大良说。（记者王民、齐雷杰、冯维健）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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