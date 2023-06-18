本报记者 程 龙 罗艾桦

2022年6月，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（以下简称《南沙方案》）提出，加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作，打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用。

南海之滨，风劲潮涌。承载着新的使命，南沙乘风而起、破浪前行，正扬帆航行在实现宏伟蓝图的新征程上。

粤港澳科技联合创新、粤港澳联营律师事务所、青年创业就业合作……南沙不断深化粤港澳全面合作。这片热土上，活跃着对粤港澳大湾区未来发展满怀憧憬与信心的建设者们，他们的奋斗故事，正是《南沙方案》不断变为美好现实的生动缩影。

香港科技大学霍英东研究院助力粤港澳科技联合创新——

大湾区科创加速度

“无超市、无的士、无巴士，只有一望无际的芭蕉林”——说起多年前对广州南沙的第一印象，高民言语中带着些幽默。

2007年，由霍英东基金会捐资兴建的香港科技大学霍英东研究院（以下简称“研究院”）落户广州南沙。正是这一年，在香港科技大学担任研究助理的高民，跟着教授在研究院的项目来到南沙。

“当时抱着创业的心态来这里，没想到一干就是10多年。”如今，高民已是研究院院长，正带领团队奋战在粤港澳科技联合创新第一线，“从当年只有几份项目建议书，到现在建立了完整的创新技术研发和技术成果转化平台，研究院和南沙一起成长。”

芯片封装可靠性分析与数值仿真技术、面向大场景元宇宙的高效渲染引擎、高精度注塑产线协同控制系统……研究院依托香港科技大学的科研及教育优势，让“港澳成果+南沙转化+湾区应用”成为现实，为300多家企业、高校等提供关键技术攻坚和技术优化升级服务。

“光镊可通过力矩实现用光对大分子、高分子材料、细胞等微纳级物质进行三维操控排布、筛选和力学测量等操作……”广州市凯佳光学科技有限公司创始人娄凯的创业项目入选了研究院发起的“红鸟高端团队专项资助计划”。“南沙具有联通港澳的优势。我们正以南沙为起点构建全球合作网络，借势粤港澳协同创新机制，抓紧时机布局‘出海’。”娄凯信心满满。

更让高民和同事们自豪的是，落户在研究院的国家超级计算广州中心南沙分中心，弥补了香港缺乏世界领先水平高性能计算平台的缺憾。

“超级计算机是大国重器，也是大湾区的创新引擎。过去，香港科研人员如果需要超算，先得把数据拷到硬盘里，再人工送到内地来，往往花费一周甚至更长时间。”高民说，研究院运营的国家超级计算广州中心南沙分中心开设了直通香港的网络专线，在香港使用超算和在内地一样方便。目前，南沙分中心已服务港澳及海外200多个科研用户团队，使用的超算总资源数超过2.4亿核时。

专网开通、经费“过河”、团队携手……粤港澳大湾区内数据、资金、人才等科技要素加速流动，科技联合创新浪潮奔涌向前。“大湾区科技创新迎来了‘黄金时代’。”高民心中既有欣喜，也有紧迫感，“这为我们科研工作者带来无限机遇，作为见证者、受益者、推动者，我们要抓住新的机遇，为粤港澳科技联合创新贡献更多力量。”

金桥司徒邝（南沙）联营律师事务所打造跨境法律服务平台——

大湾区律师天地广

2022年8月16日，对执业近20年的澳门律师邝玉球来说有着特别意义：她代理的一宗涉港民间借贷纠纷案在广州市南沙区人民法院线上调解成功。这也成为港澳律师获准在粤港澳大湾区内地9市执业后，首个由澳门律师代理的案件。

邝玉球等4名港澳律师，是全国首批获准在粤港澳大湾区内地9市执业的粤港澳大湾区律师。从接过广东省司法厅颁发的律师执业证（粤港澳大湾区）的那一刻起，他们的法律职业生涯便开启了新的一页。

20多年前，还在读大学的邝玉球曾代表学校前往北京、上海等地参加宣传澳门基本法的活动。“那时，我就在心中种下了走法律人之路的种子，希望能够为澳门各行业提供专业法律服务。”2005年5月，邝玉球正式取得律师执业资格，并于2007年筹备成立自己的律师事务所，“没想到有一天，我还能来内地服务，发挥专长为大湾区作贡献。”

近年来，随着粤港澳三地融合发展不断深入，跨境法律服务的市场需求也越来越大。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，“深化粤港澳合伙联营律师事务所试点”。吸纳港澳专业法律人才参与大湾区法治建设正当其时。

乘着政策的东风，带着对市场的期待，2020年1月，广东金桥百信律师事务所、香港司徒维新律师行有限法律责任合伙、澳门邝玉球律师事务所三方一拍即合，共同出资设立了金桥司徒邝（南沙）联营律师事务所，成为广州市第一家粤港澳三方联营律师事务所。

“大湾区法律服务市场具有‘一国两制三法域’的特殊背景，粤港澳三地所采用的法律语言也不一样。三地律师协作能发挥最大效益，实现合作共赢。”金桥司徒邝（南沙）联营律师事务所主任黄志勇说，香港律师熟悉普通法、澳门律师熟悉葡语系国家和地区法律，可以为中国企业“走出去”提供国际化、专业化的跨境法律服务。

《南沙方案》提出，“完善内地与港澳律师事务所合伙联营机制”。给予粤港澳联营律所最高500万元落户支持，提供最高200万元办公用房补贴，配套建立粤港澳大湾区律师执业孵化站……南沙出台了一系列支持粤港澳合伙联营律师事务所做大做强的政策措施。“广州是大湾区发展的核心引擎城市之一，落户南沙对我们来说是非常正确的选择。”邝玉球说。

“从澳门律师到大湾区律师，我们拥有了前所未有的广阔发展空间。”邝玉球尤其希望澳门青年律师开阔视野、抓住机遇，到大湾区再创新天地。

港澳青年五乐服务中心支持港澳青年融入大湾区发展——

大湾区青年正当时

公屋长大的小伙子，风雨无阻地穿梭在香港的大街小巷——这是孙弘睿记忆犹新的年少时光。为了补贴家用，懂事的他很小就开始走家串户帮人修电脑。

人生的重要改变发生在2006年。这一年，他选择来到暨南大学读书，“内地的学费便宜，我也想到内地来看看”。毕业后留在广州，“啥都干过”，从自主创业到经营跨境电商，再到从事金融行业……经历了起起落落，但孙弘睿从不觉得失败，“因为一个人唯一的失败就是放弃”。

2019年，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，大湾区成为许多港澳青年口中的热门词。为什么不利用自己的经验，为港澳青年来大湾区创业提供一些帮助？于是，孙弘睿和朋友一起创立粤港澳（南沙城）国际青创社区，为港澳青年搭建既能提供创业扶持又能共享创业经验的平台，“想给港澳青年多一条可以选择的路”。

香港青年陈智诚就是在孙弘睿的引荐下，来到南沙创业。从“折叠空间智能家居”到“天轨智能充电系统”，陈智诚走过很多弯路，也获得不少荣誉。“创业是‘关关难过关关过’，信息关、市场关、资金关都是‘拦路虎’。”陈智诚尤其感谢南沙提供了低成本试错的创业平台，“我希望用自己的经验，助力更多港澳创业者在南沙实现自身价值。”

《南沙方案》提出要“创建青年创业就业合作平台”，这让在南沙的港澳青年们倍感振奋。孙弘睿、陈智诚等青年创业者发起成立港澳青年五乐服务中心，为来南沙创业就业的港澳青年提供“乐创、乐业、乐学、乐游、乐居”服务。

广州完人科技有限公司创始人香小婷是五乐服务中心的受益者。2021年，她在南沙二次创业，设立了一家致力于为听障人士提供智能普惠助听解决方案的科技公司。“入驻五乐服务中心后，中心为我们匹配了创业导师，并提供了创业基地，让我们安心在南沙发展。”起步不久，香小婷就带领团队在广东“众创杯”创业创新大赛、香港科大百万奖金（国际）创业大赛等赛事中屡获佳绩。

勇闯大湾区，天地更宽阔。从香港青年到大湾区青年，孙弘睿感慨，最大的变化就是有更多机会可以试错，有更大的舞台可以发展。“大湾区创新创业要素集聚，这是多么难得的机遇，年轻人准备好了就来拼一拼吧！”孙弘睿经常这样跟朋友们说。

《 人民日报 》（ 2023年06月18日 06 版）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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