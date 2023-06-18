原标题：【院士谈科技自立自强】把科技创新放到“国之大者”中谋划

习近平总书记强调，“加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路”；“中央企业等国有企业要勇挑重担、敢打头阵，勇当原创技术的‘策源地’、现代产业链的‘链长’”。作为能源领域国有重要骨干企业，中国石油深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把握新科技革命和产业变革重大机遇，胸怀“国之大者”，勇当“开路先锋”，做好“助推引擎”，积极打造国家战略科技力量，奋力谱写保障国家能源安全、加快建设科技强国的石油篇章。

牢记“国之大者”，坚定科技报国信念。科技创新事关国家生存权、发展权、未来主导权。中国石油党组深刻领会把握高水平科技自立自强的战略考量、丰富内涵和实践要求，坚持把创新作为公司第一战略，把科技创新放到“国之大者”中去思考、谋划和推进，立足石油天然气领域加强关键核心技术攻关。近三年，先后在超深超高压天然气勘探开发理论技术、全球首台12000米特深井自动化钻机、百万吨级乙烷制乙烯成套技术、绿氢制备储运技术等方面取得一批重大标志性成果，打破了相关技术“依赖进口、受制于人”的被动局面，公司自主创新能力基本实现从跟跑为主、局部领先向部分领跑、整体提升的深刻转变，油气资源勘探开发、化工新材料两个原创技术策源地建设加快推进，授权专利数量位居央企第一方阵。

当好“开路先锋”，把握科技突破方向。当今世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新成为国际战略博弈的主要战场。能源行业的电动革命、市场革命、数字革命、绿色革命方兴未艾，新能源发展进程超出预期，终端能源再电气化速度明显加快。这要求我们必须清醒认识自身存在的差距，切实把握好“弯道超车”的机会窗口。中国石油坚持按照“支撑当前”“引领未来”两个层面，推进产业链创新链价值链深度融合。一方面按照快速突破大力推进关键核心技术攻关和工程转化，把“卡脖子”清单变成科研任务清单，找准方向、集智攻关，努力为公司主营业务发展提供更多技术支撑，切实将创新和发展主动权牢牢掌握在自己手中；另一方面按照久久为功坚定开展科学无尽前沿的基础性前瞻性研究，努力在公司愿景和未来业务方向上创造新知识、储备新技术，以战略研究成果引领高质量发展。今年5月底，国内最大的炼化一体化重油加工基地广东石化全面投入商业运营、我国首口万米科学探索井深地塔科1井正式开钻，成为新时代中国石油科技自立自强的标志性工程。

强化“助推引擎”，夯实科技自强根基。我们深刻体会到，从严管理出效益、精细管理出大效益、精益管理出更大效益，推进自主创新首先就要破除体制机制障碍。中国石油锚定打造能源与化工创新高地和人才高地的目标，深入推进科技管理体制改革，健全完善价值型总部、专业化管理、所属企业三级科技创新管理体系，加快推进世界一流研究院和世界一流创新型企业建设工程，不断优化科技条件平台布局。深入推进科技管理机制改革，调整优化重大科技专项管理、完全项目制管理、三级经费投入等运行机制，实行“揭榜挂帅”，“破四唯”“立新标”，不断完善以创新质量和价值为导向的评价机制，建立健全科技成果转化应用、开放合作、数字化转型协同推进等机制，努力让机构、项目、资金等要素充分活跃起来。始终坚持党对科技创新工作的领导，深入实施文化引领战略举措，大力弘扬新时代科学家精神、石油精神和大庆精神铁人精神，着力抓好战略科学家、科技领军人才和创新示范团队、青年科技人才梯队建设，汇聚形成以高水平科技自立自强推动企业高质量发展的强大合力和不竭动力。（作者：戴厚良，系中国工程院院士，中国石油天然气集团有限公司董事长、党组书记）

(责编：乔业琼、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经