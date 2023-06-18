原标题：为黑龙江对外开放注入新动能

聚四海宾朋，与世界同频。6月15日至19日，第三十二届哈尔滨国际经济贸易洽谈会在冰城启幕。来自38个国家和地区、国内21个省区市的1400余家企业带着新项目、新技术、新产品齐聚哈尔滨，开放合作的朋友圈越来越大。

自1990年创办以来，哈洽会已成功举办31届，有110多个国家和地区的600余万中外客商参会参展，累计成交额近3万亿元。为了更好地发挥黑龙江地缘优势与资源禀赋，联通世界市场与各国共享中国发展成果，黑龙江省借助本届哈洽会为对外开放注入新动能，并向参会各方发出诚挚邀请：共建高水平开放新平台，共享高质量发展新机遇。

集聚传统优势产业

在哈洽会“九珍十八品展区”，布置了林果、林菌、林药、林下养殖等展台。长长的木板桌上，整齐摆放着27个白瓷碟，猴头菇、松茸、灵芝、野生蓝莓、白桦汁、黄芪……每个品类都散发着独特芬芳。

“我们在全省范围内优选具有龙江地域特色的森林食物，带到哈洽会上，目的就是借助这一国际平台，让更多中外客商了解、品尝到黑龙江的寒地优质森林食物，用市场和品牌来推动产业快速发展。”黑龙江省林业科学院科研处处长冯磊说。

在北大荒集团展区内，位于中央的北大荒绿色智慧厨房区域飘来阵阵香气，里面围满了前来品鉴美食的中外展商与游客。据展区工作人员介绍，本届哈洽会集中展现了北大荒集团在黑土地保护与利用、种业攻关、智慧农业、数字农服等领域取得的新进展、新成果。希望通过哈洽会这一平台，进一步加强与国内外一流企业的交流合作。

本届哈洽会还吸引了一批装备制造业企业。在中国中铁集团展区，一座造型独特的悬挂式空轨列车模型引人注目。“这是中铁科工集团研制的‘新时代号’空轨。该空轨拥有全系统自主知识产权，实现全线无人驾驶。其特点是造价低、占地少、视野广阔、编组灵活。”展区工作人员李杨告诉记者。

除中国中铁外，中国重型汽车、徐工集团等一批中国高端装备制造业企业集中参展。

布局四大产业新赛道

造型新奇的“图腾椅”、外表炫酷的卡丁车、VR眼镜……在“设计殿堂”主题展区内，一件件外形独特的展品与蕴含创意的文创产品使观展者目不暇接。据哈尔滨创意设计中心副主任闫实介绍，该展区围绕创意设计，依托龙粤合作、哈深合作的优势，全面展现黑龙江省创意设计产业发展成就及潜力。

在数字经济展区，记者注意到一张长条桌上摆放着多个不同品牌的手机，每个手机的屏幕下端都标注着“安天引擎防护预置”。“安天的威胁检测引擎目前已为全球超过130万台网络设备和网络安全设备、超过30亿部智能终端设备提供安全监测能力。2017年后出产的国产手机在出厂前就内置了安天的反病毒引擎。”展区技术人员张鑫磊说，“希望能借助此次展会，发挥安全监测引擎的共性能力优势，赋能产业链上下游和客户推动网络安全建设。”

致力新旧动能转换，加速布局新赛道。黑龙江省抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力发展数字经济、生物经济、冰雪经济和创意设计产业，以此推进产业转型、动能转换。

搭建对外合作平台

在应急装备展区中央陈列着联合飞机集团的六款无人机。其中，两架红色涂装的应急救援无人机吸引了不少观展者驻足参观。

“作为深圳的企业，借助龙粤合作的桥梁，我们有机会参与到黑龙江大型无人机产业落地项目中。”联合飞机集团北方客户中心总经理李君说。

2017年，黑龙江省与广东省、哈尔滨市与深圳市开展对口合作，形成了高层定期互访、各部门紧密联络、企业主体和市场化运作等合作机制。近年来，龙粤两省、深哈两地对口合作不断升级加速，产业合作硕果累累。今年4月，黑龙江—广东产业合作与开放交流大会成功举办，签署《哈尔滨市人民政府深圳市人民政府打造深哈产业园合作战略升级框架协议》，开启龙粤合作、深哈合作新篇章。

黑龙江有丰富的应用场景和区位优势，产业人才和配套企业基础良好。联合飞机集团创始人、董事长兼总裁田刚印表示：“联合飞机计划在黑龙江开展大型无人直升机产业落地项目，打造大型无人直升机研究院、民用无人机应用示范基地、有人机无人驾驶改造基地等工程。”

日本的小家电、韩国的化妆品、泰国的榴莲、俄罗斯的糖果、巴基斯坦的针织品、法国的红酒……走进国际展区，琳琅满目的特色产品让参展商与观展者目不暇接。

本届哈洽会，国际辐射范围也得到进一步扩大，展览结构上，对外经贸合作占比约30%。“金砖国家”、“一带一路”沿线国家和“中蒙俄经济走廊”有关国家参与度显著提升，哈洽会在巩固俄罗斯及东北亚地区市场基础上，辐射范围向欧洲、美洲地区进一步延伸。

本届哈洽会将围绕产业对接、招商引资、国际合作、旅游消费等主题，举办近50项配套活动，专业采购商超7000家，预计进场专业观众将突破20万人次。（本报见习记者 季雅宁 本报记者 张士英）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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