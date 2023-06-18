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“杨梅司令”：让枝头结满“致富果”

2023年06月18日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：“杨梅司令”：让枝头结满“致富果”

　　 5月30日，来自浙江仙居的杨梅种子，搭载神舟十六号载人飞船出征星辰大海。由此，仙居杨梅热度“狂飙”出圈，占据了今夏水果的“顶流C位”。

　　 浙江仙居，被誉为“中国杨梅之乡”，全县杨梅种植面积达14.2万亩。2022年，仙居实现杨梅鲜果产值10.5亿元，促进梅农户均增收3.3万元。仙居杨梅，成为了广大果农的“致富树”。而这一切，都离不开“杨梅司令”——沈青山数十年如一日的耕耘付出。

　　 1948年出生的沈青山，退休前任仙居县林业局特产总站副站长。1978年从台州农校毕业后，他就一直在县林业局从事水果生产技术推广工作。

　　 作为农业科技人员，沈青山深知，科学种植是富农的关键所在。工作之初，他就发现，杨梅树从种下到长大结果，要经历7年的幼龄期，这段时间只有投入没有产出。为了降低果农的种植成本，沈青山潜心钻研了“杨梅速生丰产栽培技术”，将杨梅树的幼龄期缩短了3年。

　　 解决了果树生长难题，沈青山又将目光放在杨梅品质上。他先后牵头开展了“杨梅低产园改造技术攻关”“克服杨梅大小年结果”“杨梅密植园改造技术”等技术创新，并将科学种植方法带进果农家中，让仙居杨梅提质增量。他还利用仙居独特的地理环境优势，开展杨梅梯度栽培技术开发，彻底打破业界认定的“海拔500米以上就是杨梅种植禁区”的断言。

　　 2008年退休后，沈青山依然奔走在助力共同富裕的道路上，与仙居县的老林业专家一起组成了老干部“科技服务团”，深入田间地头开展杨梅生产管理技术帮扶，每年为梅农举办培训讲座近百场，让农户尝到科技兴农的甜头。不知从何时起，乡亲们亲切地称沈青山为“杨梅司令”。

　　 40多年来，沈青山牵头完成了22项课题研究，将杨梅的种植范围从原来的海拔500米提升到700米，采收期从原来的半个月拉长到近两个月，贮藏期从3天延长至15天。他的技术创新不仅为全县果农带来了财富，更让仙居杨梅美名远扬，不但远销大江南北，还闯入了东南亚、俄罗斯、法国等国外市场。

　　 从风华正茂到满头银丝，沈青山一生择一事，初心不改，助农富农。2022年，仙居杨梅“远征”迪拜，卖出单颗60多元的高价。听到这一消息，沈青山乐呵了好几天。他说：“仙居杨梅就像是我的孩子，只要大家说仙居杨梅好，能帮助果农致富，我打心眼儿里就高兴！”（本报记者 罗 旭）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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