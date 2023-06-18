方问禹、张璇

原标题：“千万工程”调研行丨有“颜值”，更有“产值”——杭州临平美丽乡村走访见闻

乡野之间的麦田咖啡馆、河边茶室，色彩艳丽的果莲种植基地，绿意盎然的户外营地……走进浙江省杭州市临平区运河街道新宇村，丰富的乡村业态嵌入了绿水青山。

为进一步提升环境保护水平，2015年新宇村将养殖鱼塘转型为千亩荷塘，反而靠“颜值”成为“网红荷花村”。2018年，海归小伙洪智浩回乡创业，将果莲种植生意做得风生水起，还开起了“奶奶工坊”带动村民增收。

拾掇莲花，给莲子脱粒，细心分装……穿着整洁工装的村民手上忙活着，有说有笑。她们剥出的果莲，第二天一早便会出现在生鲜超市的货架上。

洪智浩说，村里有近百位60岁左右的村民，她们想利用闲暇时间找点事做，大家聚在一块也热闹，“奶奶工坊”刚好给大家提供了这样的空间。近几年，企业生鲜果莲年销售额均超过1000万元，“奶奶工坊”日加工莲蓬量可达2吨，带动每位村民月均增收两三千元。

随着“千村示范、万村整治”工程持续实施、不断深化，“美丽生态”成为发展要素，驱动浙江乡村“美丽经济”勃发，业态加速拓展。

乡村产业兴旺，需要更多专业人才去经营。2021年11月，此前一直在杭州市临平区运河街道从事水产养殖、农业管理工作的方泳，被聘任为新宇村产业发展的职业经理人。

开设线上“红领直播间”、线下莲藕种植研学课、升级换代农田设施、借力高校院所设计乡村景观……“乡村CEO”方泳不断拓宽乡村产业发展思路。2022年，新宇村农民人均收入超过4.8万元，村级集体经营性收入突破170万元。

临平区农业农村局有关人员介绍，从精品村、示范村到景区村庄、精品线路，再到未来乡村、数字乡村，临平区“千万工程”推进范围不断延伸、内涵不断丰富，农民获得感、幸福感持续提升。

目前，临平区农村生活垃圾分类处理、生活污水处理、无害化卫生厕所、农村文化礼堂、居家养老服务照料中心等覆盖率均达到100%。2022年，全区乡村的村级集体经营性收入均超过100万元，农民人均可支配收入达到51384元。

在浙江，“塘栖枇杷”小有名气。2022年，临平区塘栖镇塘栖村枇杷产业产值超过2500万元，游客接待量超过20万人次，枇杷产业“共富工坊”增加村级集体经济收入超100万元。

今年5月举办的枇杷节期间，塘栖村村民沈雄伟的农家乐有80多万元营收，餐厅里的炉子每天十几个小时都停不下来。近些年，这间农家乐的年营业额将近500万元，净利润80多万元。

“这在村里算中等水平。”沈雄伟感慨地说，塘栖村发展变化太大了：20年前留不住人，因为压路机进不来，村民修路要用榔头敲碎石；后来村里整治人居环境、改善发展设施，枇杷产业出村入市，越做越大；现在大巴车进村都很方便，村里有5个停车场、500个停车位。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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