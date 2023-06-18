原标题：田间地头看“三夏”

“夜来南风起，小麦覆陇黄”，又到夏粮收获时节。记者近日分赴天津、山西、新疆、河南产粮区，走进田间地头感受“三夏”生产的腾腾热气。

作为天津最早“开镰”的静海区，顺利收割37万亩小麦是今年麦收的“计划表”。“眼下，我们村的麦田已经进入收尾阶段。”静海区唐官屯镇尚庄子村党支部书记、村委会主任姚克东对记者说。

静海区蔡公庄镇绍印谷物种植专业合作社负责人周绍印，在麦田中捏着未收割的麦穗笑得很开心。“今年四五月份灌浆时，雨水足、天气好，小麦长得有劲儿。”他说，去年合作社的小麦亩产在350公斤左右，今年的产量不会低于去年。

据天津市农业农村委介绍，今年天津市小麦播种面积约180万亩，大面积机收于6月11日从滨海新区、静海区开启，由南至北梯次展开，将于6月26日左右基本结束。

在山西省运城市夏县胡张乡王村，记者看到，一望无际的麦田一片金黄，到处是丰收景象。

种粮大户谷王学正守在麦田旁，看着三台联合收割机收割他种的小麦。“我种的2400亩小麦已经成熟的可全部收完，剩下还没成熟的可以再等等。”谷王学说，根据天气预报，下一场降雨前他种的麦子就可以完成收割，现在已经不需要像前几天一样夜间加班收割了。

根据山西省农业农村厅的数据，截至6月16日，这个省已收获小麦551.98万亩，收获进度达66.95%。

6月13日，新疆阿克苏地区柯坪县粮农阿依夏木·托乎提正组织收割机收割小麦。随着农业技术发展，她的小麦种植面积和产量连年增加。同时稳定的政策收购价让她的种粮积极性不断高涨。“今年肯定丰收。”阿依夏木·托乎提说。

记者从新疆维吾尔自治区农业农村厅获悉，6月2日，喀什地区麦盖提县冬小麦率先开镰，拉开了新疆夏收序幕。目前，夏收已在喀什地区、和田地区等地陆续展开，新疆冬小麦自南向北开镰收割。213个跨区机收接待服务站、累计5252台小麦联合收割机投入夏收。截至6月11日，新疆各地已收割小麦56.19万亩。

在我国粮食生产大省河南，记者从省农业农村厅了解到，截至6月11日17时，河南省8500多万亩小麦机收作业收官，河南麦收基本结束。

为全力抓好“三夏”生产，当地各有关部门推出多种措施帮助协调解决农机调配、烘干收储等实际困难。

天津静海区唐官屯镇尚庄子村，村两委都开着收割机“上阵”。这些年，村里不仅置办了多台新收割机，种粮大户们还置办了晾晒场和烘干塔。

在山西，全省组织3000余名干部、专家在田间地头开展夏收服务工作，调配各类收割机1.5万台，尤其是精准跨区调度履带式收割机，保证小麦及时抢收；在高速公路服务区等处设立接待服务站130个；运城、临汾两市已准备烘干设备172台（套），安排文化广场、学校操场等各类场所用于小麦晾晒。

夏种、夏管工作也正在有序推进。目前，新疆各地种子、肥料、地膜、农药等农资供应充足。截至6月11日，全区已复播各类农作物13.82万亩，复播用水保障充足；据天津市农业农村委介绍，今年天津夏玉米意向播种面积在200万亩左右，小麦机收同时进行玉米机播，6月30日左右夏玉米大面积播种将基本结束。

目前，河南已开始了小麦收购工作。针对受阴雨天气影响受损的小麦，河南省粮食和物资储备局会同有关部门印发了《关于进一步做好夏粮收购工作的通知》，明确受损小麦的认定和处置原则，要求各地认真落实《河南省超标粮食处置管理办法》，妥善做好收购工作。对于符合食用标准的小麦，积极组织产销对接，引导实行市场化收购；对于只能用作饲料和工业用粮的超标小麦，由当地政府分类做好收购，严防不合格粮食流入口粮市场，最大限度保护种粮农民利益。（记者白佳丽、许雄、苟立锋、刘金辉）

(责编：乔业琼、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经