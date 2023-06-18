原标题：国家防总对浙江等省份启动防汛四级应急响应

新华社北京6月17日电（记者周圆）记者17日从应急管理部获悉，根据《国家防汛抗旱应急预案》及有关规定，国家防总于当天17时对浙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州等省份启动防汛四级应急响应。

国家防总要求上述地区密切监视雨情汛情工情，滚动预报预警，强化会商研判，及时应急响应，落实各级各部门防汛责任措施，尤其要落实好直达基层责任人的临灾预警“叫应”机制，全力做好中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流、城乡内涝等灾害防范应对，提前组织危险区人员转移避险，切实采取措施确保群众和抢险救援人员生命安全。

据气象部门预测，6月17日至20日，我国主雨带维持在长江中下游地区，江汉、江淮、江南、西南地区东部以及华南西北部有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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