人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家防总对浙江等省份启动防汛四级应急响应

2023年06月18日08:47 | 来源：新华网
小字号

原标题：国家防总对浙江等省份启动防汛四级应急响应

　　新华社北京6月17日电（记者周圆）记者17日从应急管理部获悉，根据《国家防汛抗旱应急预案》及有关规定，国家防总于当天17时对浙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州等省份启动防汛四级应急响应。

　　国家防总要求上述地区密切监视雨情汛情工情，滚动预报预警，强化会商研判，及时应急响应，落实各级各部门防汛责任措施，尤其要落实好直达基层责任人的临灾预警“叫应”机制，全力做好中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流、城乡内涝等灾害防范应对，提前组织危险区人员转移避险，切实采取措施确保群众和抢险救援人员生命安全。

　　据气象部门预测，6月17日至20日，我国主雨带维持在长江中下游地区，江汉、江淮、江南、西南地区东部以及华南西北部有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

(责编：乔业琼、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“618”消费观察：新玩法新体验 新型消费释放发展潜力
　　制图：高荣（实习生） 今年“618”购物节已在各平台全面启动，叠加父亲节、端午假期等因素，新玩法新体验不断涌现，新型消费持续释放发展潜力。 “懒人神器”火爆出圈、户外装备热销、粽子消费升温……记者从多家平台获悉，尽管今年“618”的声量并不是很大，也剧透了一些“消费新趋势”。…
铁路建设再升级 助力区域经济“弯道超车”
　　交通强国，铁路先行。近几年，作为中国式发展样本的铁路建设实现了突飞猛进的发展，这是中国经济发生日新月异变化之下的一个缩影。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部