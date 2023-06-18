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复苏、多元、融合——从香港国际旅游展看行业新动向

2023年06月18日08:49 | 来源：新华网
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原标题：复苏、多元、融合——从香港国际旅游展看行业新动向

　　新华社香港6月17日电（记者谢妞）第37届香港国际旅游展一连四天在香港会展中心举行。来自50多个国家和地区的参展商积极拥抱产业复苏机遇，挖掘产业发展新动能，旅游业也呈现出发展新动向。

　　抢占复苏先机

　　疫情前，中国连续多年是世界最大出境游市场，中国游客是全球最大的海外旅游消费群体。

　　今年，中国出境团队游重启。业界认为，中国出入境旅游市场稳步恢复为全球旅游经济复苏和发展注入动力，多国热盼中国出境游红利。

　　泰国政府旅游局香港办事处市场顾问庄慧翘表示，泰国许多旅游业从业者将今年所有的中国假期列入业务发展清单中。“有的从业者已经开通多个社交平台账号，希望通过视频或者图文方式展现泰国作为旅游大国的风采，巩固‘大客户’的同时拓展新客户。”

　　“波兰很想念中国游客。”波兰旅游局北京办事处市场营销专员邢玳琪说，2019年中国游客赴波兰旅游约13万人次，中国是波兰最重要的旅游市场之一。作为首次参与香港国际旅游展的机构，他们希望能借此机会抢占旅游业复苏先机。“通过现场介绍，可以让参观的人们感受到：波兰准备好了。”

　　多元活动注入新活力

　　“‘一带一路’到越南”“西班牙旅游新亮点”……来自不同国家的旅游机构在本届旅游展举办讲座和民俗表演，推介特色、展示优势。以文塑旅、以旅彰文，推动文化与旅游深度融合发展，成为本届香港国际旅游展的亮点之一。

　　庄慧翘表示，疫情前，人们旅游时更加聚焦在“吃住行”等方面，现在更多人会关注文化或生态保护领域。“最近，我们既设计了在充满人文风情的部落感受当地文化的路线，也有观察海洋生物、体验潜水捡拾海洋垃圾的路线，将当地资源优势最大限度发挥出来。”

　　逛完博物馆，买上一份主题文创商品；打卡城市地标，也不能错过当地“网红”品牌……当文化和旅游深度融合，消费更加向“美”而行。

　　香港中国旅行社总经理陈瑞东也认为，文化游已经逐渐成为新风尚。“比如我们在香港推出了西九文化区线路、漫步中环线路、离岛欣赏自然风光线路，以文化为核心，让游客深度了解城市。”

　　暑假临近，研学旅行产品悄然走俏，多家旅游机构推出国内外研学路线。“研学旅行好像行走的课堂，让人在旅行中读懂更大的世界。”陈瑞东说，在研学旅行中一般还会加入相应的体验活动，让游客在旅行中见万物、见世界，学习掌握丰富的知识。

　　在香港会展中心，许多市民一早前来排队入场。“内地和香港全面恢复通关，希望孩子这个暑假可以到内地去感受一下祖国的发展变化。”香港市民周女士说，在逛展中发现很多研学旅游产品，包括传统文化体验、调研大湾区先进科技企业等，相信一定可以为孩子选到最佳路线。

　　多方式满足客户需求

　　“整合”“联合”“融合”“结合”，成为不少与会旅游业人士口中的高频词。在他们看来，想要实现旅游业全面复苏、提升行业发展韧性，“合”是行业转型发展的关键一招。

　　用科技助力行业复苏，业界纷纷出招。波兰旅游局推出小程序“探索波兰”，在小程序里提供入境、交通资讯，推荐旅游景点，推出专家在线课程，满足游客咨询等需求，为游客带来旅行灵感。

　　营造复苏环境，积极拓宽商机，旅游业入局直播带货，以线上消费线下体验的方式构建连接商家、消费者、景点等领域的共享模式。

　　香港中国旅行社在2022年开始尝试直播带货，以线上直播推介会和旅行产品为主要内容。陈瑞东介绍，本届旅游展期间，港中旅准备了两场直播活动。同时，团队也会根据本届旅游展的市场反馈调整产品，及时满足不同客户群体的旅行需求。

　　“线上直播带货如火如荼，线下参展与同行和消费者交流，两种形式的结合让我们特别期待复苏的旅游业与游客们擦出新火花。”他说。

(责编：乔业琼、李楠桦)
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