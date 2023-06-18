李金磊

原标题：房子、车子、钱袋子，有新动向！

中新网6月17日电 (记者 李金磊)上下联动加强居民增收工作、抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策、推动开展新能源汽车下乡等活动、推动贷款利率稳中有降……

这些天，多部门召开新闻发布会或发布相关政策，在老百姓关心的钱袋子、房子、车子等方面，释放新的信息。

上下联动加强居民增收工作

4月底召开的中央政治局会议提出，要多渠道增加城乡居民收入。近期不少地方陆续出台了相关措施。

国家发改委新闻发言人孟玮6月16日在新闻发布会上表示，近期国家发改委组织召开了深化收入分配制度改革部际联席会议年度全体会议，明确了今年收入分配领域重点工作安排，围绕持续完善初次分配制度、逐步健全再分配调节机制、更好发挥第三次分配作用等方面提出了多项举措，其中一些措施针对性较强。

比如，推动中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重力争提高到60%以上，多措并举拓展农民增收致富渠道；加大财产性收入开源清障力度，增加投资者财产性收入；继续落实现行各项税费支持政策，进一步提振市场信心；健全多层次社会保障体系，强化兜底保障能力。

孟玮指出，上下联动加强居民增收工作。近期，国家发改委就加强居民增收工作作了研究部署，要求地方发展改革部门加大稳就业工作力度，发挥好最低工资、工资集体协商、工资指导线等机制作用，强化重点群体支持帮扶，增加低收入者收入，积极探索促进居民增收有效路径。

抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策

对于当前中国经济形势，孟玮认为，从国内外发展情况看，在经济恢复的过程中，一些领域出现暂时性波动是正常的。实际上，看中国经济形势，既要看准当前的“形”，更要看清长远的“势”。整体上看，经济运行保持恢复态势。

她表示，下一步，国家发展改革委将全面落实党中央、国务院决策部署，重点要在6方面发力。一是抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力；稳定汽车消费，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，大力推动新能源汽车下乡。

二是加快实施“十四五”规划102项重大工程，推动能源、水利、交通等重大基础设施以及新型基础设施建设，发挥政府投资和政策激励的引导作用，有效激发民间投资活力。

三是加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，着力突破短板领域，做大做强优势领域。

四是扎实推动重点领域改革，更大力度吸引和利用外资，稳住外贸外资基本盘。

五是强化就业优先导向，扩大高校毕业生等就业渠道，多渠道增加城乡居民收入，切实保障和改善民生。

六是抓好粮食生产和重要农产品供应保障，做好迎峰度夏电力供应保障，有效防范化解重点领域风险。

推动开展新能源汽车下乡等活动

在车子方面，今年以来，我国新能源汽车产业发展延续良好态势。1—5月份，新能源汽车产销分别完成300.5万辆、294万辆，同比增长45.1%、46.8%；出口45.7万辆，增长1.6倍。

近期，国务院对新能源汽车高质量发展作出新的部署，提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

孟玮表示，持续扩大消费市场。按照国务院常务会议部署，推动出台促进新能源汽车产业发展的政策举措，推动开展新能源汽车下乡等活动，促进新能源汽车市场持续平稳增长。

6月15日，五部门下发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》，组织开展2023年新能源汽车下乡活动，活动时间2023年6月-12月。

推动贷款利率稳中有降

在房子方面，国家统计局15日公布的数据显示，从销售看，1-5月份，全国商品房销售面积同比下降0.9%，销售额增长8.4%，比1-4月份回落0.4个百分点。

从价格看，5月份70个大中城市商品住宅销售价格基本稳定，其中，一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市商品住宅销售价格降势趋缓。

国家统计局新闻发言人付凌晖6月15日在新闻发布会上指出，尽管房地产市场仍在恢复，但房地产目前还面临不少困难。从下阶段看，随着经济恢复向好，稳定房地产市场政策显效，市场预期好转，房地产市场有望逐步企稳。

值得注意的是，中国央行近日接连宣布下调7天期逆回购利率10个基点、下调中期借贷便利(MLF)利率10个基点。目前，一些市场机构预计将于6月20日公布的LPR(贷款市场报价利率)也将相应下调。如果LPR下调，将给房贷带来减负利好。

国家发改委等四部门近日发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，提出推动贷款利率稳中有降。持续发挥贷款市场报价利率(LPR)改革效能和存款利率市场化调整机制的重要作用，推动经营主体融资成本稳中有降。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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