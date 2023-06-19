人民网北京6月19日电 （王震、实习生王小月）据海关总署消息，6月16日上午11时，“中山港（国际货柜码头）——深圳盐田港”大湾区组合港航线正式开通。这已是今年来中山与深圳两地口岸之间开通的第4条组合港航线。

据介绍，组合港模式依托区块链、物联网等技术优化资源配置，将深圳盐田港等航线资源丰富的国际大港与中山港等货源充足的内河港口组合为一个整体，港口共享港区代码，两地海关监管互认，原本需要在2个港口间分别办理转关手续的进出口货物实现“一次报关、一次查验、一次放行”。

中山港国际货柜码头总经理蔡奕波介绍，中山港国际货柜码头中转至深圳码头换装大船出口的货物约占到码头出口总量的3成，组合港模式将为小家电、灯具、先进装备等一大批“中山制造”畅顺出口提供更加便捷高效的物流保障。

近年来，中山港海关全力服务深中交通一体化发展战略，推动组合港项目拓点增量，支持辖区5个码头与深圳盐田港、蛇口港开通7条组合港航线，监管吞吐量超2万标箱，为促进深中港口融合发展，提升中山港口竞争力和口岸物流便利化水平持续贡献海关力量。

(责编：王震、吕骞)

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