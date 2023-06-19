人民网北京6月19日电 （记者王仁宏）据水利部消息，6月18日20时，大藤峡工程右岸第四台机组（4号机组）顺利通过72小时试运行，正式投产发电，标志着大藤峡工程新增480万度电能的日生产能力，为2023年主体工程建设全面收官奠定坚实基础。

大藤峡工程是珠江流域关键控制性枢纽，也是红水河十个水电梯级开发的最后一级，集防洪、航运、发电、水资源配置、灌溉等综合效益于一体。工程建成后，将成为流域防洪安全的重要保障、实施国家水网重大工程的重要结点、粤港澳大湾区水安全的重要屏障、建设珠江黄金水道的重要中枢、区域电力安全的重要支撑、地方乡村振兴的重要水源。

大藤峡工程共布置8台国内最大的轴流转桨式水轮发电机组，总装机160万千瓦。其中左岸3台机组已于2020年全部投产运行，右岸5台机组中已投产4台，最后一台机组目前正按计划开展主机部分安装调试工作，将于年内投产发电。届时，大藤峡工程年均发电量可达60.55亿度，助力地方经济社会高质量发展，为我国实现碳中和、碳达峰目标作出积极贡献。

(责编：王仁宏、吕骞)

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