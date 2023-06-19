人民网北京6月19日电 （黄盛）据港交所官网消息，“港币-人民币双柜台模式”在6月19日正式上线香港证券市场，此举意味着同时具备港币及人民币柜台的指定证券可以人民币或港元交易及结算，也即合格投资者在交易指定证券股票时除选择港币外，也可以用人民币。

香港交易所集团行政总裁欧冠升表示：“人民币国际化进程在未来十年会在全球市场中扮演更重要的角色。今天香港交易所很高兴在构建流动性充裕、买卖方便的人民币产品生态圈方面又迈出了一步。双柜台模式将丰富我们的人民币产品，为投资者提供更多交易选择，也为企业提供了一个利用香港离岸人民币资金池的渠道。”

据悉，去年12月，港交所推出“港币—人民币双柜台模式”以及双柜台庄家机制，即“双柜台模式”，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。港交所当时表示，在双柜台模式下，投资者可以互换同一个发行人发行的港币柜台证券及人民币柜台证券。两个柜台下的证券属于同一类别证券，可以在不改变实益拥有权的情况下相互转换。

今年6月5日，港交所表示，“双柜台模式”将于2023年6月19日推出，为交易所参与者设置的推出前测试将于6月17日进行。同时，港交所还公布了首批21只双柜台证券名单及首批9个双柜台庄家名单。

也有业内人士对此表示，“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制的推出，是香港发展多元化人民币计价产品的重要一步。有关措施将便利人民币在港股市场交易中的使用，拓宽人民币投资产品范围，将集聚更大规模的人民币资金，进一步提升人民币计价资产的交易活跃度，从而巩固香港作为主要离岸人民币业务枢纽的角色。

中金公司研报认为，“港币-人民币双柜台模式”的推出，是香港市场发展的又一重要里程碑，也是推动人民币国际化重要一步。“双柜台模式”可以为离岸人民币提供更多资产配置选择，有助于促进人民币国际化发展。对于港股市场，中长期维度下，双柜台模式有助于改善港股流动性和成交活跃度，进一步巩固香港离岸人民币中心地位。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经