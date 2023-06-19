人民网北京6月19日电 （记者许维娜）近年来，随着我国消费结构升级，人们的消费理念不断升级，老百姓从过去满足基本的衣食住行需求，到今天更关注悦己和健康，消费市场的新动能正在加速释放。

随着新一代消费者的消费理念加速向“悦己”方向转变，他们不再满足于传统的商品购买，而是希望通过更高品质的产品和服务，获得更好的生活体验。数据显示，今年618期间，消费者的悦己消费需求持续升级，除了外在的形象提升，由内而外的健康也成为消费者的新诉求。

艾媒咨询发布《2022年中国兴趣消费趋势洞察白皮书》调研数据显示，截至2021年，中国90后及00后人口量接近3.2亿人，已成为国内消费生力军。其中，六成以上是以取悦自己、提升幸福感为消费核心。他们购买商品不再只为满足实用需求，更多地关注商品的个性化特征和商品附加情感价值。

除了电商平台，诸多企业也在不断探索品质消费新路径和新场景。近日，NU BANK如新快闪店全国八城焕新之旅在上海顺利收官，从深圳、杭州到北京，从重庆、长沙、广州、青岛，再到上海，它通过“限时主题快闪”的方式，为消费者创造沉浸式美丽健康生活场景，吸引不少粉丝专门到店打卡。

NU BANK如新快闪店。受访方供图

“美丽就是健康，健康才显美丽，美丽与健康融合在一起即是财富。”如新相关负责人介绍，希望打造一个承载美丽和健康的场景，把“美丽健康共融的财富”带给每一位消费者。为更多消费者呈现明星产品、科学护肤方案，还有关乎美丽健康的潮流新玩法。

如今，不断加大消费品品质升级力度，成为消费领域的热议话题。对此，有专家建议，品质消费能否有效扩大还取决于企业能否提供给人们真正需要的有品质的消费品。所以，企业要优化供给结构、提升供给质量，通过高品质产品和服务供给，不断满足消费者逐步升级的消费需求。

(责编：郭思邈、吕骞)

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