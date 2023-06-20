人民银行官网截图。

人民网北京6月20日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%。5月1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。本月1年期、5年期以上LPR均下调10个基点，这是自去年8月以来第一次调整，此前连续9个月保持不变。

专家认为，随着公开市场逆回购操作利率、SLF利率、MLF利率陆续下调，市场对6月LPR下调已有预期。再叠加6月以来多家银行陆续下调活期存款和部分定期存款挂牌利率，也为进一步推动贷款利率下降、合理让利实体经济创造条件。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，6月LPR报价下调将带动银行贷款利率更大幅度下行，进而激发实体经济融资需求，提振投资和消费动能，助力房地产行业尽快实现软着陆。

“以LPR为定价基准的存量贷款利率将下降，新增贷款利率也有望降低，有助于降低实体经济融资成本，激发有效融资需求。”招联首席研究员董希淼认为，LPR下调再次传递出稳增长、促发展的政策信号，将进一步稳定市场预期，提振市场信心。

民生银行首席经济学家温彬认为，当前经济修复的内生动力还不强、有效需求仍不足，LPR报价下调有助于加强逆周期调节，稳增长、降成本和提信心。在全力支持实体经济之际，后续或有更多“稳增长”政策推出，以促进需求进一步修复。

值得一提的是，5年期以上LPR挂钩房贷，此次下调后，意味着购房者的房贷利息将随之减少。购买首套住房的购房者将能即刻“享受”到最新的住房商贷利率；对于已购房的购房者，若住房商贷利率是锚定LPR定价，那么到新一期重定价日，则可以适用当期LPR。那么此次LPR下调，房贷能少多少呢？

如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降10个基点，月供减少58.54元，累积30年月供少还2.1万元。

(责编：罗知之、吕骞)

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