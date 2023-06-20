人民网记者 许维娜

晚8点一到，在重庆的消费者何涛付款899元，一台4K高清显示器在不到24小时就送到了。该品牌初创2年，由电商平台深度参与产品规划、定价、营销策略，其迅速成为今年“618”中的畅销明星，这也是今年市场产销两旺的一个缩影。

新兴品类持续增长，居家场景消费升级、悦己消费扩容、户外消费火爆……6月18日这一天，持续了一段时间的消费热情加速飙升，线上线下共振的场景再次显现。

线下主场狂欢持续引发消费市场复苏势头明显。在“618”当天，北京第三座大悦城京西大悦城正式开业，现场有200余家品牌，60余家区域首进品牌叠加多种活动引发开业当天人气爆棚，商超综合体人流量明显增多。

多平台收获亮眼成绩单

今年“618”开启以来，各大电商平台不断推出新产品、新玩法等花式促销来推动线上线下消费“升温”。截至目前，多家电商平台陆续公布“618”成绩单。

京东发布的数据显示，截至6月18日23时59分，2023年京东“618”增速超预期，再创新纪录，大量品牌商家获得增长。今年京东“618”期间，24个重点品类引领增长，最高增速达60倍。其中“南方口味”的肉粽子占比提升120%，拉拉裤增长100%，香氛功能洗衣液增长380%，早教玩具增长5倍，烘焙猫粮增长超5倍，新中式糕点增长320%，功能饮料增长88%，宁夏葡萄酒增长170% 。而受到年轻人喜爱的京东家政成交额同比增长390%。

抖音发布的数据显示，5月31日至6月18日，抖音电商直播累计时长达4202万小时，挂购物车链接的短视频播放了1309亿次，整体销量同比增长了66%。其中，货架场景抖音商城的销量同比增长达177%。

淘天集团发布的数据显示，今年“618”期间，每天在淘宝发布短视频的商家数增长了55%，达人增长了200%；淘宝上短视频的日均观看用户数增长了113%，浏览量和观看时长也相应实现翻倍增长。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，今年的“618”是中国经济生活全面恢复后的第一个以电商平台为主要场景的大型促消费活动，对更好地促进、引领消费将产生积极作用。

热闹的直播带货，让“惊喜和优惠尽在直播间”逐渐扎根在消费者心中。

京东消费及产业发展研究院秘书长任威风认为，如今“618”，已经不再是“网购节”的代名词。在数字经济和实体经济深度融合过程中，平台企业、制造企业、零售企业运用数字技术赋能行业发展，推动了新产品、新服务、新场景落地，并凭借消费引领供给、供给创造需求的发展路径，展现了消费对经济发展的促进作用，为构建现代化产业体系作出了贡献。

抖音电商相关负责人表示，随着消费的不断复苏，消费者对优价好物和品质购物的需求不断提升，平台会持续通过各类大促活动，提供更多优惠补贴，为商家、达人和消费者们创造更好的连接，进一步激发消费市场活力。

线上线下深度融合彰显新活力

今年“618”促销期间，在线上电商加大促销力度的同时，线下实体企业和服务业也纷纷加码，通过促销打折活动，以及多样化的消费体验活动，各行业协同联动，共同促进了线下消费增长。

国家统计局最新数据显示，5月份社会消费品零售总额同比增长12.7%。商务部新闻发言人束珏婷表示，随着端午、暑期等消费旺季到来，居民节假日休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放，暑期消费季期间，商务部还将组织推出“618端午欢乐购”等多个消费场景，为消费市场增添更多信心活力。

据了解，6月18日，刚开业的华远中心·京西大悦城项目以96%的招商率，93%的开业率亮相，在开业首日实现总客流约16.5万、销售额约1500万。

业内人士分析称，该商场开业的背后，是一次顺应消费升级与城市能级提升趋势的创新，进一步参透了“双奥之城”新型消费潮流的需求密码，彰显了线下消费的新活力。

今年京东“618”，不仅线上品牌商家参与数量达到历史最高，线下实体门店参与数量也创新高。线下数万家的京东门店，以及京东供应链接入的全国数百万家线下合作门店都参与了今年的“618”。京东到家联动超38万家线下门店通过线上下单、门店发货、商品小时达最快分钟达，提供便捷即时零售服务，合作门店数同比去年增加8成。

“线上线下消费深度融合，消费新业态新模式加快发展，有利于扩大消费。消费拉动作用增强，将有力促进经济恢复向好。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖近日表示。

供应链优化提升服务体验

为满足消费者、电商平台等多方需求，快递物流企业也纷纷加大运力投入，拼速度、拼服务，同时借助数字技术、人工智能等保障骤增的快递需求。

有业内人士分析认为，今年以来，物流时效大幅度提升，不再是单纯的配送竞速，而是背后的供应链竞争，行业进入到供应链竞争元年。

记者了解到，为应对“618”大促单量的爆发性增长，菜鸟对各地优选仓进行了扩容，整体扩容面积超10万平米，以山东烟台、威海优选仓为例，两仓共计扩容超3万平方米。

据悉，菜鸟供应链全面向商家开放了大促前置预处理能力，联动品牌商家提前对预售商品进行拣选、打包处理，部分商品提前下沉到距离消费者最近的快递网点。菜鸟供应链方面还透露，为了提高物流效率，今年“618”，七成菜鸟仓开通直发线路，由仓直发配送网点，同时启用了最大规模的预售商品下沉，全国超过300城实现大促商品半日达。

可见，随着电商平台对消费者的服务承诺和服务保障不断加码，发货速度成为电商消费者最关心的问题之一，提速成为快递行业关键词，也成为行业企业优化供应链、提升服务体验的重要举措。

有专家分析指出，当前，物流企业已经从单一的承运者、配送者，转化成为综合物流解决方案提供商，为合作伙伴提供专业稳定的物流保障、为消费者提供妥帖可靠的服务体验，成为了行业共同的愿景和目标。

(责编：杨曦、吕骞)

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