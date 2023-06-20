人民网北京6月20日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，国土空间规划行业调研座谈会在京举办，围绕深化“多规合一”改革话题，为推进行业创新发展建言献策。座谈会由自然资源部国土空间规划研究中心主办，来自10余家规划编制单位的代表参会。

座谈人员一致认为，“多规合一”改革以来，规划编制单位发挥各自优势，围绕各级各类国土空间规划编制实施，积极开展实践探索，取得了重要阶段性成果。规划编制单位要深入学习贯彻党的二十大精神，深化“多规合一”改革，持续推进行业融合，为推动新时期国土空间规划行业创新发展作出新贡献。

座谈人员建议，适应国土空间规划编制实施的需要，充分发挥资质管理“指挥棒”作用，推动队伍融合、专业融合，构建多学科协同配合的规划设计团队；坚持问题导向，加强国土空间规划编制实施过程中的重大问题攻关，形成相关技术标准、指导意见、政策工具包，推动行业降本增效；加强工作交流，加大对基层自然资源主管部门工作人员和规划编制单位技术人员的培训力度；实施更加有效的人才政策，推行伴随式规划服务，在全国范围内推广责任规划师制度，推动专业技术人员挂职锻炼，充实基层规划技术力量，加强国土空间规划相关学科建设，满足行业人才发展需要。

自然资源部国土空间规划局有关负责人表示，规划编制单位作为构建国土空间规划体系的重要力量，要坚持守正创新，注重强长项、补短板，推动理念方法创新，主动适应“多规合一”改革要求。自然资源部高度重视规划行业发展，近期资质资格管理制度和城市开发边界、村庄规划管理等政策文件将正式出台或公开征求意见，以期进一步加强行业指导。对于座谈会提出的意见和建议，自然资源部国土空间规划局将积极采纳，争取出台“解渴”的行业支持政策。自然资源部国土空间规划研究中心负责人表示，规划编制单位要凝聚共识，推动队伍融合、技术创新，努力为规划行业创新发展贡献更多力量。

(责编：杨曦、吕骞)

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