姚建明

党的二十大报告指出，深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业，这为我国国有企业的改革与发展指明了方向。2022年2月，中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过了《关于加快建设世界一流企业的指导意见》，标志着创建世界一流企业工作正式推进。2023年3月，为深入落实党中央、国务院关于加快建设世界一流企业的决策部署，在中央企业创建世界一流示范企业工作取得积极成效的基础上，国资委组织中央企业和地方国资委同步开展创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”行动，进一步深入推进世界一流企业的创建。近期，随着我国经济持续复苏，若干在京及地方国央企相继召开了创建世界一流企业交流或培训会。国央企创建世界一流企业的核心是持续创新，在新时代的新征程中，通过数字化转型赋能国央企持续创新和提质增效是创建世界一流企业的必经之路。在这一方面，需要关注如下几个重要问题：

第一，创建世界一流企业的核心是持续创新。“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”是世界一流企业的特征。作为国民经济的重要支柱和国家战略的重要承载者，国有企业不论是在经济价值还是在社会价值创造方面都应该发挥引领作用。对任何企业而言，要想打造出卓著的品牌必须依靠卓越的产品，而要想持续的提供出卓越的产品必须通过不断地创新才能实现，在创新引领方面，既需要包括产品的研发、工艺、设备等在内的技术创新，也需要包括文化、战略、组织、制度、流程等等在内的管理创新。“创新领先”是建设世界一流企业、提高国企核心竞争力的前提和基础。企业进行持续创新需要动力，需要对内外部各类资源不断地盘活和有效利用，在这一方面，推进国有企业现代化治理体系和治理能力的建设无疑是重要的保障。

第二，持续创新需要数字化转型进行赋能。国企改革三年行动收官之后，面对新的国际国内形势，需要探索如何深化国企改革，提升国企核心竞争力实现高质量发展的问题。从长久发展性来看，数字化时代是人类历史上的第五大变革时代，是一个新的时代。既然是一个“时代”，其发展必然是一个长期过程。从广泛影响性来看，数字化是未来较长一段时间推动各行各业以及人们生产生活方方面面持续变革和创新的动力，或者说是推动国家经济和社会全面发展的动力。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》已经就我国未来数字经济的全方位发展进行了战略布局，将在经济、政府、社会、生态等方面全面推进数字化转型；2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，进一步对经济、政治、社会、文化、生态文明建设的全面数字化进行了战略部署。正因为数字经济具有长久发展性和广泛影响性，才能从全方位带动各行各业的转型与创新，才能赋能国央企提质增效创建世界一流企业。

第三，把握新趋势、挖掘新机遇，做好持续创新创建建设世界一流企业。在新时代的新征程中，我国将在经济、政治、社会、文化、生态文明建设等各方面全面推进数字化转型，由此也给企业带来了巨大的挑战与机遇。从当前数字技术的现状来看，尽管数字技术水平取得了长足进展，但在各行各业的赋能中可提升的空间还很大，很多场景下的问题靠当前技术手段还没办法解决。面对困难，在数字化转型工作的推进中，企业应该围绕自己的行业领域和管理环节深挖问题和痛点，并积极探索并创新数字技术的赋能措施。对国有企业而言，在未来深化改革的关键时期，要推动国有企业完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，促进产业链创新链深度融合，提升国有企业原创技术需求牵引、源头供给、资源配置、转化应用能力，打造原创技术策源地。展望未来，把握好新的发展机遇，不仅有助于推动国有企业自身提质增效，还有利于拓展技术创新这一业务领域，为建设中国现代化产业体系、推动经济社会全方面高质量发展加速赋能。

（作者：中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任、数字经济产业创新研究院院长）

(责编：陈键、吕骞)

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