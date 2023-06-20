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完美芦荟胶入选“中国500最具价值品牌”

2023年06月20日11:03 | 来源：新华网
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原标题：完美芦荟胶入选“中国500最具价值品牌”

6月15日，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的（第二十届）“世界品牌大会”在北京举行，会上发布了2023年《中国500最具价值品牌》分析报告。

在这份基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的年度报告中，完美（中国）有限公司（简称“完美公司”）旗下“完美芦荟胶”品牌，经世界品牌实验室及其独立的评测委员会评测认证，入选2023年（第二十届）中国500最具价值品牌，2022年度品牌价值评估为52.27亿元人民币。“完美芦荟胶”品牌也是本次榜单唯一入选的芦荟胶产品品牌。

2023年《中国500最具价值品牌》的总价值为343311.81亿元，比去年增加33583.74亿元，增加幅度为10.84%。牛津大学（Oxford）营销学荣誉教授斯蒂芬·沃格（Steve Woolgar）博士表示：“品牌是一个国家的形象，我希望世界上更多的人能够通过中国品牌了解中国的故事。世界品牌实验室编制中国品牌报告已是第20个年头，2004年入选门槛仅为5亿元，前500名品牌的平均价值为49.43亿元。20年以后的2023年，入选门槛已经提高到35.27亿元，而前500名品牌的平均价值高达686.62亿元，增加幅度为1289.08%。本年度共有72个中国品牌的价值超过1000亿，比去年增加了3个。

牛津大学丁海森博士表示，人工智能和Web3.0，正在以指数级的速度颠覆品牌建设。无论是中国品牌还是外国品牌，无论是新贵品牌还是传统品牌，再次站在统一起跑线上。品牌如果能抓住新科技革命的机遇，就能拥有拔尖领先的力量与韧性。人工智能通过提供强大的新工具和洞察力，正在彻底改变公司对待品牌建设和营销的方式。

据了解，完美公司是国内较早引进和开发芦荟产品的企业之一，成立之初就确立了以芦荟系列产品为主要发展方向，将芦荟应用于健康食品、个人护理品等产品领域。

卓越的产品品质往往源于对极致和完美的追求。近30年来，完美公司一直秉承“追求完美”的质量方针，每一支芦荟胶的背后都凝聚着完美人的质量坚守，从原辅料验收、生产过程控制到成品放行，需要经历近百次质量检查和检验。在完美华南基地和扬州基地的智能制造车间，平均不到1秒钟就有6支芦荟胶走下生产线，每天都有近10万支芦荟胶从这里被销往国内外消费者手中。

绿色管身、简约芦荟Logo、清香透明的啫喱状膏体，这是完美芦荟胶的经典包装。完美芦荟胶作为一款备受消费者喜爱的护肤品，它不仅以卓越的品质和经典的形象赢得了众多消费者的青睐，还在营销创新方面不断突破和创新，打造了强大的品牌价值。

近年来，面对追求个性化、潮流感的今天，完美公司通过挖掘中国传统文化元素，构建“新国潮”形象，赋予产品全新的价值内涵。国潮版芦荟胶新包装以“春松”为主要设计元素，力图让受众在感受更多的中国元素的同时，也为品牌注入了鲜明的个性，打造“以国为潮，东方力量”的中国传统文化产品设计体系。

作为完美公司的拳头产品，完美芦荟胶深受消费者的认可和喜爱，在消费层面具有极强品牌美誉度和认知度。与此同时，完美公司也非常注重与消费者的互动和沟通，定期通过社交媒体与消费者互动，听取他们的反馈和建议，并不断改进和升级产品。据不完全统计，近30年来，通过完美公司官方授权渠道销售的完美芦荟胶累计已经超过了5亿支。

完美公司董事长古润金认为，“做品牌，就是要做好产品、好口碑、好服务，用品牌之心，作为百年发展之力。完美公司的品牌不仅仅是一个商标，还是一句承诺和一种信誉。”扎根中国近30年来，完美公司坚持用实力壮大品牌、从大局延伸品牌、以创新提升品牌、用文化传承品牌。明年是完美公司30周年的关键发展时刻，完美公司将在新的历史起点、新的发展机遇中，走向更广阔的未来。

随着消费者对品质和安全的要求越来越高，品牌价值的重要性也越来越凸显。完美芦荟胶的品牌价值与影响力，不仅来自于它的产品品质和形象，更来自于完美公司对科技和创新的坚守，以及消费者对它的认可和支持。未来，完美公司将继续加强品牌建设，顺应时代发展潮流，不断满足人们对美好生活的向往，为建设品牌强国、健康中国贡献完美力量。

(责编：董童、李源)
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