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2022年十大最美农村路出炉！交通运输部公布名单

2023年06月20日11:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部办公厅公布2022年 “十大最美农村路”等名单。

据介绍，2022年，根据《交通运输部办公厅关于开展“我家门口那条路”主题宣传活动的通知》安排，各单位积极参与、精心组织、广泛动员，策划实施系列主题宣传活动，经各省份交通运输主管部门审核推荐、网民推选，确定北京市延庆区松闫路等10条农村公路为2022年“十大最美农村路”，北京市房山区新泗路等8条农村公路为2022年“我家门口那条路——最具人气的路”。

2022年“十大最美农村路”：

北京市延庆区松闫路

河北省邢台市信都区抗大路

江浙两省四市(苏州市、湖州市、无锡市、常州市)环太湖公路

浙江省绍兴市柯桥区平王线

山东省烟台市海阳市盘石—朱吴(民俗旅游路)

河南省平顶山市鲁山县县道环湖路

湖南省张家界市武陵源区插园公路

重庆市巫山县竹贤乡下庄天路

贵州省遵义市播州区枫元至苟坝红色乡愁路

新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县盖孜力克镇色热克托格热克村—苏贝西村(Y534)

2022年“我家门口那条路——最具人气的路”：

北京市房山区新泗路

山西省运城市河津市沿黄旅游公路(乡宁至西范段)

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素至城川红色旅游公路

辽宁省大连市庄河市崔桂线

安徽省池州市贵池区黄栗路

湖北省黄冈市红安县经典旅游景区公路

四川省雅安市荥经县龙苍沟熊猫翠竹长廊

陕西省宝鸡市陈仓区九龙山旅游公路

(责编：王连香、吕骞)
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