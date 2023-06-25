新华社北京6月25日电（记者谢希瑶）记者25日从商务部获悉，《自贸试验区重点工作清单（2023—2025年）》于近日印发，明确未来3年相关自贸试验区拟自主推进实施164项重点工作，每个自贸试验区重点工作7—10项，包括重大制度创新、重点发展产业、重要平台建设及重大项目活动等。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，以自贸试验区建设10周年为契机，加快实施自贸试验区提升战略，推动高质量发展，商务部会同有关地方、部门制定上述工作清单。

一是加强分类指导。立足中央赋予各自贸试验区的战略定位及发展目标，以清单方式列明未来3年各自建设方向和重点事项。例如，支持广东自贸试验区积极深化与港澳在贸易、投资、金融、法律服务和职业资格互认等领域合作，推进与港澳规则衔接、机制对接；鼓励广西、云南等自贸试验区充分发挥沿边区位优势，积极推进边民互市贸易进口商品落地加工。

二是促进改革创新。工作清单涵盖了各自贸试验区主动谋划、自主推进的一系列重点工作，因地制宜不断深化改革实践创新。例如，上海自贸试验区着力打造国际一流营商环境，深入推进“一网通办”“一业一证”改革，建立健全行业综合监管制度；浙江自贸试验区聚力发展数字经济，有序推进数字人民币研发试点和跨境数据流动便利化试点。

三是强化系统集成。工作清单赋予各自贸试验区集成性的目标任务，各地可在实施过程中不断完善配套政策，加强重大制度创新系统集成、协同高效，形成更多可复制可推广的制度创新成果。例如，天津自贸试验区重点建设世界级的租赁产业集群，山东自贸试验区积极开展海洋经济创新，江苏自贸试验区加快打造生物医药产业集群。

(责编：岳弘彬、常雪梅)

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