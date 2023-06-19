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2022年1月，人民网网友通过“领导留言板”向江西省委书记留言，反映江西省儿童医院红谷滩院区就医交通不便的难题。同年1月25日，江西省、市、区三级党办组织职能部门到南昌市现场查勘并座谈协调，决定结合碟子湖大道改造工程，统筹提出解决方案。

民有所呼，政有所应。《记者去哪儿》栏目从红谷滩区委员会办公室了解到，为解决群众就医“最后一公里”交通难题。红谷滩区通过在碟子湖大道省儿童医院门口新增公交站台及通道、出租车和网约车即停即走通道以及非机动车专用停放区等，同时督促市公交公司完善新增公交车站配套硬件设施建设。

“为满足市民就医需求，缓解医院周边交通压力，本次改造通过公共交通、非机动车、机动车、出租车及网约车等全方面考虑，增加了多项区域及设施，力争改善民众就医路。”南昌市红谷滩区委办副科级督查专员吴敏在接受人民网记者采访时表示。据悉，碟子湖省儿童医院门口新增的公交站台于今年4月22日投入使用，记者发稿时，该站台已经开始通车。

医院停车难、周边道路拥堵一直是百姓反映强烈的民生痛点难点堵点问题之一。近日，人民网《记者去哪儿》栏目就部分群众反映的“就医交通不便”问题，探访位于北京市朝阳区三环内一家三甲医院。记者发现，在工作日上午，医院周边道路交通压力较大，但在前往医院的道路周边，都设置了较为明显的“停车场”“网约车停靠”等相关指示牌，当天医院地下停车场内车辆停放较满，最终，记者在工作人员的引导下顺利找到停车位。

“今天我是搭地铁来医院，医院不远处就有地铁站，非常方便。”当日，就医的北京市民在接受记者采访时表示，平时也会选择自行开车前往医院。就该市民观察而言，在北京，大部分医院都配备地下停车场或是立体停车楼，停车相对方便。

在当天采访过程中，也有不少市民表示，日常就医更倾向于搭乘网约车。记者发现，在该医院大门口，也专门设置了网约车即停即走通道。

事实上，为了让百姓就医“最后一公里”更畅通，全国各地早已开拓思路，尤其针对“停车不便”问题，多地通过建立立体停车场、开启在线预约停车、市政规划利用空间资源增设停车位等多项措施缓解相关问题。

各类举措能否有效破解百姓就医的“最后一公里”交通难题？

“今天我们是开车来医院就医，这家新建的医院停车场比较大，停车非常方便。”太原市民付先生表示，一些位于市中心的老医院停车场相对比较拥挤，自己在就医时也会将“是否好停车”纳入选择医院的考虑范畴里。

“现在开车就医还是挺方便的，不开车的时候，医院周边设置的公交车站、共享单车停放点等也能畅通就医‘最后一公里’。”南昌市民杨女士在接受人民网记者采访时表示。

“停车还是比较困难，转了两圈才找到车位，有时候工作人员指引进来也找不到车位，转一圈又转出去了。”长沙市民罗女士对人民网记者表示，希望医院停车场都能设置明确的指示，显示空车位所在位置及车位剩余情况。

“打通百姓就医‘最后一公里’需要多方面共同努力。”国务院发展研究中心研究员、研究室主任冯文猛在接受人民网记者采访时表示，一是医院需要做好停车场所规划，尽可能地为百姓就医提供停车场、停车楼等；二是相关单位需提升医院周边停车资源的统筹利用率，在协商通过的情况下，允许医院就诊患者车辆错峰停放在周边商超、小区的空闲车位里；与此同时，也呼吁就医患者在身体条件允许的状况下，尽量选择公共交通、网约车前往医院就医，为体力不支、需要私家车接送的患者留出更多车位。

(责编：杨曦、吕骞)

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