人民网北京6月19日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，截至17日，全国已收获冬小麦面积超过2.97亿亩，收获进度过九成五，全国麦收进入收尾阶段。

今年“三夏”期间，各地主动应对天气影响，科学高效统筹调度农机、抢天夺时开展应急作业，有序推进抢收、烘晒作业。分地区看，四川、湖北、安徽、河南、江苏等地麦收相继告捷。从当前进度来看，山东进度已过九成半；河北进度过九成；陕西进度近九成；山西进度过七成半。

随着冬小麦收获工作结束，夏种、夏管正在紧张有序进行。近一段时间，河南省安阳市内黄县的农技人员正忙着分类科学指导农户造墒、抢墒开展夏种，及早落实秋粮作物田间播种管理措施。

在内黄县二安镇码头村的大豆玉米带状复合种植现场，一台台播种机正在田间忙碌。种粮大户徐永其驾驶着播种机正在播种，“去年县里推行大豆玉米带状复合种植，我抱着试试看的心态种了100亩，每亩能收玉米1200多斤，还能收400多斤大豆，总体效益比单种玉米要好得多。”

“大豆玉米带状复合种植通过采用‘选配良种、扩间增光、缩株保密’为核心的技术，可实现在保证玉米基本不减产的情况下，增收一季大豆，实现很好的经济效益和社会效益，推广前景看好。”内黄县农业技术站站长武贵州介绍。

据了解，该县秋粮播种任务面积52.74万亩，玉米播种全部采用密度为每亩5000株-6000株的玉米密植技术，预计6月20前秋播结束。

秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。在夏播夏管的关键时期，农业农村部近日召开会议部署大豆玉米带状复合种植夏播夏管工作。会议强调，各地要聚焦重点问题、紧抓关键环节，破解制约瓶颈，坚定“玉米基本不减产、增收一季豆”的目标不动摇，抓住播种保全苗这一关键环节，抓好封闭除草这一关键措施，打好全年丰产丰收基础。

“夏播夏管要保障面积、政策、指导服务、田间管理、防灾减灾等方面落实到位，推动带状复合种植往深里走、往细里做，夯实国家粮食安全根基。”农业农村部相关负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)

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