人民网北京6月26日电 （记者王仁宏）6月25日，农业农村部召开渔业安全生产隐患排查整治推进视频会议，针对近期排查发现的渔业安全隐患突出问题，部署针对性工作举措。

会议要求，对钓具船、养殖船、专项捕捞船、远洋渔船等正在海上作业渔船，开展排查“回头看”，做好“三个核验”，核验安全检查、隐患整改、防范措施是否到位；对渔港安全监管突出抓好“三个加强”，加强港内动火作业监管、渔港消防设施维护和渔港日常巡查。对海上养殖设施要重点抓好“三个完善”，完善联合监管机制、安全制度规程和安全监管措施；对渔政船艇要切实做好“三个保障”，保障好船艇、渔政人员和渔民安全；在休闲渔业安全方面要突出“三个强化”，强化协同共管、稳妥推进和执法监管，坚决防范遏制重特大事故发生。

(责编：王仁宏、高雷)

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