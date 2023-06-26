原标题：筑牢国门防线 海关缉毒取得新成效

本报北京6月25日电 记者张翼从海关总署获悉，中国海关深入推进全国禁毒“清源断流”专项行动，将打击毒品走私列为全国海关“国门利剑”联合行动的重点，通过强化边境查缉、突出专项打击、深化合成作战、夯实基础工作等举措，推动海关缉毒工作取得新成效。2022年以来，共立案侦办走私毒品犯罪案件1037起，查获可卡因、冰毒等各类毒品5.3吨。

强化边境查缉，坚决筑牢国门防线。海关缉私部门组织开展“使命”缉毒专项行动，将西南边境缉毒工作列为行动重点，部署加强源自“金三角”的毒品查缉力度，构建“边境一线堵，内陆二线拦，货运和寄递渠道同步的立体查缉体系”。加大对边境海关缉私部门经费投入力度，加强查缉体系建设，不断提升查发能力。2022年以来，昆明海关缉私局通过科技赋能、关警协作、跨警种合成作战等手段，连续在清水河、畹町等口岸查获货运渠道走私毒品入境案38起，缴获冰毒等各类毒品共402.6公斤，抓获犯罪嫌疑人40人。

突出专项打击，始终保持高压态势。近年来，走私、贩毒人员越来越多通过互联网进行勾连，利用网络平台发布涉毒信息，使用互联网社交软件组群通联，采用虚拟货币等方式在线支付毒资，通过邮递、快件等方式进行毒品传递，交易各环节不见人。针对走私、贩卖新兴毒品隐蔽性强、团伙性突出的特点，海关缉私部门根据阶段性毒情态势，及时组织集群打击、专项打击，行动战果突出。

密切合成作战，实现全链条打击。一方面海关缉私部门加强与海关监管、风险部门的缉毒合作，实现部门间信息联合共享、风险联合研判、后续联合处置。另一方面深化与公安禁毒部门合成作战，不断提升缉毒工作效能。建立海关缉私与禁毒部门常态化合作机制，及时向禁毒部门通报口岸查发的涉毒信息，整合双方资源对走私、运输、贩卖毒品犯罪活动实施全链条打击。在国际合作方面，主动融入国际禁毒大局，在亚太地区发起“湄龙”第四期国际联合执法行动。2022年，通过中国海关与境外执法部门合作，境外执法部门查获毒品146公斤，抓获犯罪嫌疑人21人，彰显中国负责任大国担当。

面对依然复杂多变的禁毒形势，全国海关缉私部门将深入推进“清源断流”“国门利剑”“使命”等专项行动，始终保持打击高压态势，严厉打击毒品走私犯罪，为持续减少毒品危害、坚决维护社会稳定和保障人民群众生命健康安全作出应有贡献。

(责编：杨曦、陈键)

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