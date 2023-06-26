原标题：服务促就业 筑梦赢未来

本报北京6月25日电（记者邱玥）近日，人力资源和社会保障部发布通知，部署启动2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，于7月至12月以“服务促就业 筑梦赢未来”为主题，以2023届离校未就业高校毕业生和在各级人社部门登记的失业青年为对象，强化政策落实、服务保障、权益维护、困难帮扶，力争有就业意愿的未就业毕业生和登记失业青年年底前都能实现就业或参加到就业准备活动中。

据了解，6月底前，地市及以上人社部门将普遍发出公开信或服务公告，亮出机构名录、服务清单、招聘渠道、求助途径，为未就业毕业生等青年提供求职指引和便利。与此同时，各地人社部门对登记失业青年信息进行全面摸排，形成登记失业青年帮扶台账。7月底前，省级人社部门对接教育部门和高校，完成未就业毕业生信息移交，建立2023届未就业毕业生帮扶台账。

针对登记失业青年和2023届离校未就业毕业生，开展实名服务，提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会。针对未就业困难毕业生及长期失业青年，组织结对帮扶，制定“一人一策”帮扶计划，优先提供各类就业服务，对长期失业青年组织实践引导活动，激发就业内生动力。

就业服务方面，还将采取以下举措：推进就业政策落实落地，向毕业生等青年推送就业创业政策清单，通过数据比对，精准识别政策对象。举办毕业生等青年专场招聘，加密线上线下招聘，做到周周有招聘、时时有岗位。提供便捷可及就业服务，推行15分钟就业服务圈，推进“家门口”就业服务站，提供招聘求职、政策咨询、职业指导、创业辅导等服务。实施青年专项技能培训计划，及时公开职业培训机构目录和补贴性职业培训项目目录，大力开展新职业、先进制造业、现代服务业等领域培训，鼓励企业对新招用的未就业毕业生等青年开展学徒制培训。强化权益保障，整治虚假招聘、就业歧视等违法行为，同步加强劳动就业政策法规宣传，规范企业招聘行为。加强就业宣传引导，挖掘一批就业创业青年典型，引导未就业毕业生等青年转变就业观念，多渠道就业创业。

(责编：杨曦、陈键)

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