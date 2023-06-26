本报记者 温 源

原标题：多管齐下 迎峰度夏保供电

近日，华北、黄淮等地迎来今年范围最广、强度最强的持续高温天气，部分地区打破历史同期纪录。随着气温上升，用电负荷持续攀升，迎峰度夏电力保供面临“烤”验。各中央企业压实责任、持续发力，把能源电力保供作为一项重要的政治任务，全力增产增供稳价，保障能源电力稳定供应和经济社会稳定运行。

全力保障电力安全可靠供应

在北京延庆，国家电网有限公司运维人员在±500千伏延庆换流站开展设备巡检和红外测温，保障电网安全平稳运行；国家电投启动“能源保供工作专班”等机制，组织开展“能源保供专项督查”专项行动，确保各项措施落地落实；中国华电部署强化检修质量管控，落实精品大修要求，确保机组“调得起、转得稳、发得足”……面对即将到来的用电高峰，以及部分区域阶段性电力供应紧张形势，中央能源企业未雨绸缪，全力做好迎峰度夏能源保供工作。

针对今年的迎峰度夏电力供需形势，中国电力企业联合会相关负责人日前表示，在正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

国务院国资委提出，中央企业既要立足当前迎峰度夏保供安全，也要着眼保供长效机制建设，持续提升中央企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。

未雨绸缪应对电力负荷高峰

近年来，气温对用电的影响越来越突出，我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显，夏季降温及冬季取暖负荷占比越来越大，部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达到40%～50%。

“电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。”中国电力企业联合会相关负责人分析，电力供应方面，降水、风光资源、燃料供应等方面存在不确定性；电力消费方面，宏观经济增长、外贸出口形势以及极端天气等则给消费需求带来不确定性。

专家表示，当前，我国电力系统仍存在调节能力不足、保供压力大等突出问题。近年来，我国新能源持续快速发展，但其固有的随机性、波动性、间歇性特征，使得高比例接入电力系统后，增加了系统调节压力。此外，一些地方受降水、温度等气象方面的影响存在用电紧张情况，迫切需要有机整合源、网、荷、储各类调节资源，挖掘需求侧调节潜力，通过灵活调节、技术改进等手段为系统持续稳定运行提供支撑。

据了解，为提前应对多地可能出现的用电攀升情况，中央企业提前做好煤炭生产规划部署，稳产保供。国家能源集团产煤量自2021年10月份以来连续20个月保持5000万吨峰值水平。6月初，集团火电厂总库存超过3359万吨，可用天数超28天，为迎峰度夏提供了坚实保障。

相关企业密切跟踪气象变化，超前安排应急资源。近日，南方电网公司完成了13条直流工程的年度“体检”。随着南方区域进入“龙舟水”降水集中期，南方电网广西分公司应用直升机、无人机等加强架空输电线路隐患排查。三峡集团动态梳理水电站大坝安全问题清单，深入分析地质灾害、设备故障等各类风险，切实抓好大坝安全风险防范和隐患治理。

多措并举满足社会用电需求

随着稳经济政策措施效应进一步显现，我国各产业用电量全面增长。来自南方电网的用电数据显示，今年5月份，南方五省区工业用电量同比增长2.7%，其中，医药、汽车、专用设备等九大高技术及装备制造业用电量环比增长9.1%，与新能源相关的行业用电保持高位增长，线下消费日益活跃带动第三产业电量增长亮眼。

中国电力企业联合会分析，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧，主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口；东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。

中国电力企业联合会相关负责人建议，一要全力保障迎峰度夏期间电力燃料安全稳定供应，继续保持煤炭稳定供应；二要加快重点电源电网工程建设，提升电力系统调节支撑能力，加快度夏前网架补强以及新建电厂的并网工程；三要充分发挥市场机制在电力保供中的重要作用，进一步完善跨省跨区电力交易机制，健全完善市场化电价形成机制。

(责编：杨曦、陈键)

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