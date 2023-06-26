本报见习记者 李春剑 本报记者 王雯静 万玛加

原标题：鸟儿在这里恣意飞翔

6月，中国西部高原的夏天姗姗来迟，沉寂了一个冬天的青海湖畔覆上了毛茸茸的绿色。地处青藏高原东北部的青海湖，是世界高原内陆湖泊湿地类型的典型代表，被誉为“青藏高原基因库”。

2022年4月25日，国家公园管理局批复同意开展青海湖国家公园创建工作，标志着青海湖国家公园正式进入创建阶段。日前，记者走进创建中的青海湖国家公园，亲身感受“高原蓝宝石”的生物多样性之美。

当记者登上鸟岛时，正值青海湖湿地鸟类科普宣教活动暨青海湖国家公园观鸟赛举行，来自国内多个省份的15支参赛队伍相聚湖畔，行走、观察、记录、拍摄鸟类和兽类。

青海湖鸟岛位于青海湖的西北角，是水鸟繁殖地和迁徙通道的主要节点。1992年，青海湖鸟岛国际重要湿地成为我国第一批被列入《国际重要湿地名录》的湿地。在这里，各类鸟儿展开双翼，以优雅的姿态在水天之间自由翱翔，时而直冲天际，时而俯触湖面。水草深处，三两成组的观鸟爱好者手持“长枪短炮”，有的用相机定格鸟儿飞翔瞬间，有的用望远镜仔细观察鸟类生活习性。

“观鸟、识鸟、爱鸟、护鸟。观鸟活动是展示青海湖大美风光和生态保护成效的重要窗口，也是全国各地观鸟爱好者交流的重要平台。”青海国家公园观鸟协会会长王舰艇介绍，“除了拍摄照片、视频，文字也是记录观测结果的重要手段之一，观鸟爱好者将观察到的鸟儿的颜色、形态、行为等记录下来，能够为开展相关科学研究提供依据。但是一定要注意的是，不管以何种方式观鸟，人们一定要尊重自然、顺应自然，与这些大自然的精灵保持距离，不能打扰它们。”

来自陕西西安的蒋先生和妻子程女士有着六年的观鸟经历，在他们看来，观鸟是踏入自然的一张“免费门票”。“这些天我们不但看到了白腰雪雀、黄嘴朱顶雀等鸟类，还在青海湖南岸看到了赤狐与金雕打架的画面，非常有趣。”

最让观鸟爱好者牛俊英感触深刻的是“这里的鸟竟然不怕人”。“近在咫尺的斑头雁，任凭你快门按得噼里啪啦，它都淡定地表演着求偶程序。还有绕着车讨食的棕头鸥，肉眼都能看到它们的‘卡通’白眼圈和红色脚蹼，哪里还用得着长焦相机，手机也能拍到‘大头照’。”牛俊英感慨，“这是人与自然和谐共生的最好印证！”

作为我国最大的内陆咸水湖，青海湖流域总面积29661平方公里，涉及海西蒙古族藏族自治州天峻县，海北藏族自治州刚察县、海晏县，海南藏族自治州共和县3州4县。驱车行驶在环湖公路，雪山连绵，草原广袤，黑颈鹤翩跹起舞，渔鸥在湖面低旋捕食，斑头雁如小舟般随波漂浮……

来到海晏县甘子河乡俄日村时，自然纪录片导演惠营已在湖畔等候多时，他目不转睛地盯着湖面：“我们正在观察拍摄的是赤颈烚潱这是一种在全国各地都比较罕见的鸟类。刚刚拍摄到了它啄鱼的画面，太难得了！”

“生态环境到底好不好，人说了不算，鸟说了才算。生态环境好了，鸟自然就多了。”从安徽远道而来的田胜尼是安徽农业大学生命科学学院的教师，他将这次观鸟经历概括为“学习之旅”：“小部分赤麻鸭在冬天的时候会到安徽越冬，随着气温上升，它们就踏上了北归之路，飞去哪里了？只有当我真正踏入自然，才能对冬候鸟迁徙产生更深的理解，这些亲身体验也会成为我今后教学的生动素材。”

与田胜尼同行的观鸟爱好者夏家振从相机调出几张照片：“我们还拍摄到了普氏原羚！”

“这是青海湖的旗舰物种，比藏羚羊更濒危，数量比大熊猫还稀少，青海湖环湖地区是它们唯一的栖息地。20世纪90年代初，青海湖周边普氏原羚个体只剩不到300只，成为世界有蹄动物中最濒危物种。”王舰艇接过话头，“近年来，随着生态保护和治理力度不断加大，普氏原羚数量已经恢复到了3000多只。”

鸿雁在云鱼在水。当前，青海湖国家公园创建工作正稳步推进，青海湖湿地生态环境和野生动物栖息地环境不断改善，保护区内现有鸟类232种、兽类42种，其中国家一级重点保护野生动物19种，国家二级重点保护野生动物53种；指示性物种水鸟统计总量约60万只，达到2007年监测以来的最大值；青海湖关键性物种青海湖裸鲤资源蕴藏量恢复到11.41万吨，是保护初期的44倍。

(责编：杨曦、陈键)

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